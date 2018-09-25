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25сентября
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сегодня, 18:13 0

В Благовещенске состоится эстафета памяти погибшего тренера

В Благовещенске состоится эстафета памяти погибшего тренера
Фото: volgodonsk.news

В воскресенье, 30 сентября, в Благовещенске проведут осеннюю легкоатлетическую эстафету, посвященную памяти Григория Белоуса. Он трагически погиб 29 сентября 2013 года, когда наносил на проезжую часть разметку, готовясь к эстафете.

Осенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти преподавателя Благовещенского физкультурного техникума Григория Андреевича Белоуса, проводится ежегодно.

Заявки на участие принимают в управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи до 27 сентября. Мероприятие начнется в воскресенье, 30 сентября. На 11:00 назначен сбор и построение участников. В 11:20 начнется парад спортсменов. В 11:25 стартует церемония открытия эстафеты. Забеги по группам проводятся с 12:00 до 13:30, затем проведут награждение победителей и призеров.

Планируется, что на старт выйдут около 600 человек. Среди них участники производственных коллективов, студенты и школьники.

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#память #спорт


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