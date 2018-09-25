1 октября в Благовещенске начнется акция «Чистый город»

Столица Приамурья готова к проведению осеннего этапа традиционной акции «Чистый город». Она стартует 1 октября. Принять участие в общегородском наведении порядка приглашают жителей многоэтажек и частных домов, сотрудников различных организаций.

«При проведении акции рекомендовано предусмотреть уборку озелененных территорий от веток, листьев и мусора; погрузку и вывоз собранного мусора, листвы, песка в места санкционированного складирования; ремонт и окраску контейнеров под КБО и контейнерных площадок», – сообщает администрация Благовещенска.

Во время проведения акции «Чистый город» полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать листву, мелкий мусор и ветки. Строительный и крупногабаритный мусор бесплатно не примут.

Жителям многоэтажных домов в проведении субботника должны помочь обслуживающие или управляющие компании. Людям предоставят инвентарь, мешки и транспорт. Заявки на беспрепятственный пропуск техники на полигон необходимо направлять в отдел по благоустройству города по номеру (4162) 66-18-70.

Координатором акции является МКП «ГСТК», которое обеспечивает инвентарь и вывоз мусора для организаций, с которыми заключен договор на обслуживание. Подать заявку на получение инвентаря и вывоз мусора можно по телефонам: (4162) 991-015 и 991-016.