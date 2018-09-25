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25сентября
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сегодня, 16:54 0

В России врач изнасиловал пациентку после операции

В России врач изнасиловал пациентку после операции
Фото: dissomnia.livejournal.com

В больнице города Ижевска 53-летний лор-врач надругался на 32-летней пациенткой. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).

Нападение произошло 19 сентября во время приема после операции по удалению миндалин. Врач был пьян и предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, врач набросился на нее.

Оказать сопротивление пострадавшая не смогла, так как еще не отошла от обезболивания во время операции.

Отпустив пострадавшую, врач потребовал сохранить произошедшее в тайне. Дойдя до своей палаты, девушка сразу позвонила в полицию.

22 сентября в центре Москвы водитель такси марки Hyundai изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, затем вытолкнул ее из машины и уехал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск, об этом сообщает Рамблер.

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#здоровье #криминал #происшествия


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