Староверы из Южной Америки присматриваются к амурской земле

Староверы из Южной Америки проехали по нескольким районам Приамурья, оценили посевы сои. А заодно заехали в гости к амурским старообрядцам. В Амурскую область прибыла делегация, в составе которой более 20 человек, – граждане Бразилии, Уругвая, Аргентины и других стран.

В область из Южной Америки прибыли больше 20 старообрядцев. В Благовещенске они встретились с представителями правительства Амурской области, а затем отправились в поля. Приамурье они рассматривают как возможный вариант для переселения.

Семья Килиных в Амурскую область переехала из Южной Америки три года назад. 15 человек живут под Свободным, обрабатывают 200 гектаров земли. Выращивают овощи, сою, пшеницу. Разводят индюков и коров. Молоко Килины сдают на молочный комбинат Благовещенска. Часть продукции продают свободненцам, а скоро будут снабжать овощами работников космодрома Восточный. «Я с космодромом подписал договор, что буду поставлять им продукцию. Они будут все у меня забирать – картошку, свеклу, тыкву, сколько им надо будет», – сообщает Алексий Килин.

Среди приехавших и один из сыновей главы амурской общины – Анатолий. Он давно не видел родных. «Я сказал – поживите, посмотрите, можно сюда ехать или не можно. Доселе они не сталкиваются с проблемами. Но надо работать тоже», – отмечает старовер из Уругвая Анатолий Килин.

С тремя дочерьми Анатолий решил перебраться к родным в Амурскую область – устроить пасеку в 2 000 ульев или заняться сельским хозяйством. Вернуться на историческую родину думают и остальные староверы. Говорят, в латиноамериканских странах сложилась кризисная ситуация. Банки не дают кредитов, земля дорогая. На российском Дальнем Востоке участок получить легче. Гостей интересует, какой урожай здесь можно собрать.

«Интересно все. У нас там не так. Вот клубника растет, а у нас она не растет. Там, где мы живем, очень жарко, не растет такое», – отмечает старовер из Бразилии Анна Боянова.

Переселенцам показали соевые поля в Ивановском и Мазановском районах. Гости показали, что являются опытными аграриями: староверы выясняли у глав сельсоветов, как обрабатывают семена, какое расстояние оставляют между рядами посевов. Оценили и плодородность почвы. «Земля-то хорошая, красивая земля. Земля вроде твердая, не уходит влага к низу скоро, вверху стоит», – рассуждает бразильский старовер Алексей Чупров.

Домой в Южную Америку гости повезут три пакета земли. Пробы взяли в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях. Староверы собираются оценить ее химический состав. В случае переезда в Россию каждая семья хочет обрабатывать сотни гектаров: выращивать сою, пшеницу, ячмень, кукурузу.

«700–800 гектаров одна семья обрабатывает. Где-то может и 1 000–1 500, смотря какая земля. Как вот здесь, семья может по 1 000 гектаров обрабатывать свободно. Земли ровные, открытые, здесь легче работать», – считает старовер из Бразилии Викол Кузнецов. Чтобы бывшие соотечественники вернулись на историческую родину, федеральное правительство готовит для них упрощенный порядок получения гражданства и земли в собственность. На льготных условиях переселенцам готовы дать кредиты.

«Это первая в истории поездка, уникальная. Важно, чтобы они своими глазами все увидели. дальше они уже сами все передадут старообрядцам со всего мира. И так, из уст в уста узнают реальную ситуацию в России», – поясняет руководитель блока развития миграционной и демографической политики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Иван Ефимов.

Сейчас в Южной Америке живут около 3 000 староверов. Их предки покинули Россию в 30-е годы ХХ века. С 2009 года на Дальний Восток переехали около 100 человек. Если членам делегации все понравится, то разом в Приамурье могут перебраться еще 13 семей.