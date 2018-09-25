В Свободном загорелись строительные леса нового храма

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25 сентября в Свободном произошел пожар на стройке храма, который возводится на улице Репина. Благодаря оперативным действиям пожарных серьезных последствий удалось избежать.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, вначале загорелся мусор, находящийся на территории стройки, рядом с храмом. Затем пламя перешло на строительные леса. На место оперативно прибыли силы огнеборцев – 6 человек и 2 автоцистерны, пожар был быстро потушен.

По информации ведомства, строящееся здание не пострадало. Люди также не пострадали.

Между тем в социальных сетях пишут, что был слышен сильный взрыв, как будто взорвался газовый баллон.