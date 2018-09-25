Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 2

В Свободном загорелись строительные леса нового храма

В Свободном загорелись строительные леса нового храма
Фото: instagram.com/notsvb

25 сентября в Свободном произошел пожар на стройке храма, который возводится на улице Репина. Благодаря оперативным действиям пожарных серьезных последствий удалось избежать.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, вначале загорелся мусор, находящийся на территории стройки, рядом с храмом. Затем пламя перешло на строительные леса. На место оперативно прибыли силы огнеборцев – 6 человек и 2 автоцистерны, пожар был быстро потушен.

По информации ведомства, строящееся здание не пострадало. Люди также не пострадали.

Между тем в социальных сетях пишут, что был слышен сильный взрыв, как будто взорвался газовый баллон.

Просмотров всего: 491

#пожары #происшествия #религия #Свободный


Происшествия

Амурский полицейский в свободное время задержал подозреваемого в серии краж
В России и мире

В России врач изнасиловал пациентку после операции
Происшествия 8

В Благовещенске неизвестные открыли огонь по автомобилю

В России и мире

В Тюмени первокурсники разделись догола ради 1 000 рублей (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Мазепа

    Мазепа
    15 минут назад

    Демоны !!!

  • ay

    ay
    5 минут назад

    Вызвать пожарных - технологии прошлого безбожного коммуняцкого века. Не?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь