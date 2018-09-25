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25сентября
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сегодня, 15:41 2

Благовещенские активисты объявили сбор помощи для «Кошкиного дома»

Благовещенские активисты объявили сбор помощи для «Кошкиного дома»
Фото пресс-службы амурского отделения организации «Молодая Гвардия»

Амурское отделение общественной организации «Молодая Гвардия» собирает вещи для благовещенского приюта для животных «Кошкин дом». В период с 25 по 30 сентября активисты принимают гуманитарную помощь на базе склада «СтудФонд».

«Необходимость к оперативному сбору помощи появилась в связи с переполнением нынешних мест размещения животных. Сегодня питомцы располагаются в нескольких местах Благовещенска, что очень усложняет организацию приюта», – сообщает пресс-служба амурского отделения организации.

Все изменилось недавно, когда общественникам был передан в дар участок земли. На нем планируется постройка вольеров для централизованного размещения животных.

«Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда нам передают бездомных животных на лечение, но после их выхаживания их просто некуда деть. Плюс ко всему, часто приходится ездить по всему городу, чтобы кормить собак, так как места для их расположения находятся в разных уголках Благовещенска», – рассказывает одна из организаторов приюта Ольга.

На сегодня приют вмещает более 200 кошек и собак, ежемесячно эта цифра растет.

Наиболее необходимые для приюта вещи сегодня: сухой корм для собак и кошек, крупы (кроме перловки), пеленки, монтажная пена. Все это можно привезти по адресу: улица Ленина, 97, кабинет № 11, с 09:00 до 20:00, предварительно позвонив по телефону 8-963-848-82-57.

Также для строительства новых вольеров требуются доски, брус, профлист и листы пенопласта. Крупногабаритные вещи можно привезти по тому же адресу: улица Ленина, 97, кабинет № 11, с 09:00 до 20:00, предварительно позвонив по телефону 8-963-848-82-57.

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    19 минут назад

    добавьте в список замена масла и комплект новой зимней резины на Т Крузер, попрашайки, Брус, пену, доски , кирпич, цемент для строительства домика для бездомных поросят!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    18 минут назад

    закрыть этот рассадник заразы нужно и поставить на этом месте мыловарню, 1 жучка - 1 кусок мыла и девиз отчистим город от грязи, гав гав.

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