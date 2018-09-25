В Тамбовском районе разрушается недавно отремонтированная дорога

В Тамбовском районе рассыпался участок дороги, отремонтированный в июле текущего года. Местный житель прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотоснимки разрушений. Ситуацию пообещал прокомментировать замначальника по содержанию и ремонту автодорог «Амурупрадор».

Проблемный участок автотрассы, соединяющей Тамбовку и Екатеринославку, находится возле села Чуевка. «Ремонт проводился в июле текущего года. Полотно было старое, метров 500 асфальта. Его сняли, сделали подушку из песка. Мы все были возмущены, потому что многие мужики сами работали на дороге и знают, как делается дорожное полотно. Сначала надо сделать подушку из разных по плотности фракций, утрамбовать и только потом укладывать асфальт, чтобы дорога не проваливалась. Здесь этого не было. Из Максимовки привезли песок, отсыпали и положили асфальт, начертили разметку и все», – рассказал житель Тамбовского района Дмитрий.

По словам Дмитрия, после ремонта прошло всего два месяца. Асфальт просел, покрытие разрушается на глазах. «Мы никогда не сомневались в нашем ДРСУ. Но просто это уже чересчур! Мы каждый день ездим по этой дороге, приятного мало», – возмущаются автомобилисты.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет около 500 метров. «Они его делали около месяца. С другой стороны к нему примыкает участок трассы, отремонтированный года четыре назад. Он идеально сохранился!» – говорит Дмитрий.

В строительном отделе администрации Тамбовского района корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что знают о проблеме и уже обращались в «Амурупрадор».

В управлении автодорог Амурской области заместитель начальника по содержанию и ремонту дорог Юрий Кладинов пообещал прокомментировать ситуацию с проблемным участком дороги, недавно отремонтированной в этом районе.