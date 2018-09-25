На соцподдержку амурчан в 2019-2021 гг. планируют направить более 40 миллиардов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В правительстве Амурской области прошло расширенное заседание правительства. На нем обсуждали проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Участие в заседании под руководством губернатора региона Василия Орлова приняли члены правительства области, руководители федеральных структур Приамурья и депутаты законодательного собрания во главе с председателем Константином Дьяконовым.

Проект бюджета представила исполняющая обязанности министра финансов области Вера Артемьева, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Большая часть бюджетов этих лет – социально значимые расходы, порядка 62 %. В 2019 году на эти нужды будет направлено 24,7 миллиарда рублей, в 2021 году эти расходы возрастут до 28,1 миллиарда. Экономические расходы в бюджете 2019 года составят 5,3, к 2021 – 6,1 миллиарда рублей.

«В 2019 году ожидается повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Оно потребует увеличения расходов областного бюджета на сумму более 1 миллиарда рублей», – рассказала и. о. министра финансов.

Традиционно сохраняется высокий уровень расходов на социальную политику. На реализацию более 60 мер соцподдержки областной бюджет за три предстоящих года планирует направить порядка 40,5 миллиарда рублей. Более 1 миллиона человек будут получать поддержку ежегодно.

Значительный объем средств будет выделен на дорожное хозяйство Приамурья. В 2019 году на дорожную отрасль планируется направить около 3,5 миллиарда рублей. Из них на содержание и обеспечение безопасности дорог будет выделено более 1,6 миллиарда. На эти же цели в 2021 году – более 1,7 миллиарда.

Как рассказала Вера Артемьева, с будущего года произойдут законодательные изменения, которые предполагают поступление в областной бюджет средств от оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Эти деньги будут идти в дорожный фонд Приамурья. Это позволит ежегодно пополнять его на сумму порядка 180 миллионов рублей.

Согласно прогнозам финансистов, доход в бюджет региона в 2019 году составит 40,9 миллиарда рублей, к 2021 году он вырастет до 47,6 миллиарда. Расходы в предстоящем году составят 39,5 миллиарда, в 2021 году – 46,6 миллиарда рублей. Согласно данным министерства финансов региона, государственный долг области в 2019 году составит 26,1 миллиарда, а к 2021 году он уменьшится до 25,1 миллиарда рублей.

Проект бюджета будет направлен на утверждение в Министерство финансов Российской Федерации, после чего вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Амурской области.