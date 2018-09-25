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25сентября
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сегодня, 15:16 0

Девушка притворялась больной раком и собрала крупную сумму

Девушка притворялась больной раком и собрала крупную сумму
Фото: Depositphotos

Жительнице австралийского города Кэролайн-Спрингз, штат Виктория, грозит уголовное наказание за обман при сборе пожертвований. Девушка два месяца притворялась больной раком.

26-летняя женщина, нуждавшаяся в деньгах, два месяца рассказывала знакомым, друзьям и родственникам, что больна раком печени. Многие соглашались помочь ей деньгами и предлагали наличные или переводили средства с банковской карты. Так она собрала более девяти тысяч австралийских долларов (около 435 тысяч рублей).

Когда обман был разоблачен, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Женщине предъявили обвинения в получении денег обманным путем. Теперь полиция разыскивает пострадавших, которые сделали ей пожертвование, сообщает «Лента.ру».

В начале сентября 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов.

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#жизнь #здоровье #криминал


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