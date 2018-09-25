Ни скорой, ни пожарным не подъехать: жители амурского села жалуются на ремонт дороги

В селе Серебрянка Свободненского района жители очень недовольны ходом ремонтных работ на центральной улице населенного пункта. По их словам, подрядчик не просто не выполнил работы в срок, а только ухудшил дорожное полотно. Люди говорят, уже был случай, когда на дороге застряла машина скорой помощи с пациентом.

Контракт на ремонт автомобильной дороги по улице Центральной в селе Серебрянка Свободненского района был заключен еще 14 мая текущего года. Аукцион выиграла благовещенская компания «Кардинал».

В общей сложности на ремонт было выделено 4 112 540 рублей: из средств областного бюджета – 3 901 521 рубль, из средств бюджета Свободненского района – 211 018 рублей. Однако компания-победитель снизила первоначальную сумму на 987 тысяч рублей. Выполнить работы на сумму более трех миллионов должны были до 31 августа 2018 года. Однако в сроки подрядчик не уложился.

«Этот подрядчик заслужил нехорошую репутацию по всей территории Амурской области. Мы уже однажды имели дело с ним и хотели всеми законными путями с ним больше не сталкиваться. Но по закону мы не могли не допустить его к торгам. Зная его отношение к работе, я его пригласила до подписания контракта, чтобы узнать, справиться он с этим объектом. Он доказывал, что сделает все без проблем, а получилось, как получилось. Часть работ он сделал: трубы уложил, песок завез, нарыл ямы возле домов, но, на мой взгляд, все сделано некачественно. И не сделана одежда – гравий. На мой взгляд, у него просто миллиона не хватает, который он при торгах скинул. И я так думаю, он прекрасно понимал, что гравий не уложит, и считал, что мы будем ему платить за каждый объем выполненных работ. Хотя в контракте написано, что расчет проводится после приемки и выполнения всего объема. И на сегодня ему не заплатили ни копейки», – рассказала глава Свободненского района Эльвира Агафонова.

При этом, по словам главы района, подрядчик не сделал лучше, но и хуже после его вмешательства не стало. Вместе с тем, глава признает, что летом во время дождей у жителей было немало проблем именно из-за ремонта дороги.

«Люди, бедные, все лето промучились – дожди лили как из ведра, и люди не могли все лето к своим дворам подойти. Я приезжала, а они так кричали. И они правы, я с ними полностью согласна. Конечно, жалко людей. Они ведь у нас и на выборы почти никто не пришел из-за этого», – говорит глава района.

Договор с подрядчиком теперь хотят расторгнуть. Для этого пригласили специалиста из Амурской торгово-промышленной палаты, чтобы он сделал экспертизу качества проведенных работ. И если экспертиза покажет, что сделанный объем работ действительно проведен некачественно, это будет законным основанием для того, чтобы разорвать договор. На экспертизу придется потратить 89 тысяч бюджетных рублей.

Однако все это служит слабым утешением тем жителям, которые живут на той самой улице Центральной. Жители говорят, что до начала ремонта дорога была лучше, чем после него.

«Я профессиональный строитель. Разбираюсь в геодезии. До ремонта у нас дорога была лучше. Он наверху у нас напортачил – накопали канав, отступили от проекта, хотя здесь по проекту вообще не должны были копать. И мое личное мнение – чтобы выиграть тендер, он сбросил четверть цены. И, чтобы восстановить упущенную выгоду, он выкопал канавы в человеческий рост по всей деревне, чтобы сэкономить. Мое личное мнение – сделал он это, чтобы сделать меньше подсыпку. Я смотрел по проекту – он должен был 7 050 квадратных метров дорожного полотна отсыпать толщиной 30 сантиметров. А он завез на треть меньше песка – сделал для отмазки глаз подсыпку. У нас детей возят в школу в Костюковку, и раньше было две остановки. Они одну сделали и ту с нарушениями: там ни подсыпки, ни уплотнения грунта нет», – сетует местный житель Александр.

По словам сельчан, из-за выкопанных канав дороги после дождя превращаются в месиво. Но даже в сухую погоду к некоторым домам затруднен проезд.

«Вот лично возле моего дома ближайшие 50 метров вообще никакие работы проектом не были предусмотрены, а он также выкопал эти канавы. Дожди прошли – и ни подъехать, все размыто. Положили трубы 4-метровые, а расстояние между канавами и оградой жилых домов порядка трех метров – ну как тут машина пройдет? Еще скосы оплывут, и вообще нельзя будет возле домов проехать. Они-то расторгнут договор, а зимой мы дров не подвезем, да и сено надо завозить. В некоторых местах вообще люди отрезаны. Женщине как-то плохо стало в 4 часа ночи, и ее за 100 метров выносили на дорогу, а скорая – уазик, застряла в этих канавах, вытаскивали трактором. Потому что наверху, где эта женщина живет, он эти канавы выкопал, там глина, он ее разровнял, уплотнить не уплотнил, хотя этот грунт он должен был в овраг вывезти. И сейчас как дождь идет, глина не пропускает воду. А не дай бог, что случится? Пожар, например – там же пожарные не подойдут», – переживает Александр.

Мужчина говорит, что многочисленные обращения – в прокуратуру, местные и даже федеральные чиновничьи структуры – никакого результата не дают. «Одни отписки», – вздыхает сельчанин.

На обращение, направленное в аппарат правительства РФ, а также федеральное министерство транспорта, получили ответ из амурского минтранса. Жителям сообщили, что о проблеме неоконченного ремонта улицы в ведомстве знают. Проинформировали, что дали подрядчику срок до 30 сентября. И напомнили, что у жителей есть право отстаивать свои интересы в суде.

Корреспонденту Амур.инфо в региональном минтрансе сообщили, что «после оценки качества и количества выполненных работ планируется принять решение о расторжении контракта с последующим внесением организации ООО "Кардинал" в реестр недобросовестных подрядчиков».

Однако, по словам главы Свободненского района, по закону тот же самый подрядчик может вновь участвовать в подобных аукционах, но уже под другим названием или просто внеся небольшие изменения в старое.

Что касается улицы Центральной, то, когда вернутся к вопросу ее ремонта, неизвестно. Все будет зависеть от того, удастся ли расторгнуть договор с нынешним подрядчиком. В любом случае, на проведение нового аукциона уйдет несколько месяцев, и в этом сезоне его точно не будет, говорят районные власти.

Между тем, по информации местных жителей, в компании, делавшей ремонт, не только не собираются доводить дело до конца, но и планируют раскапывать дорогу и вынимать ранее уложенные трубы. Так ли это на самом деле, узнать не удалось. Руководитель подрядной организации оказался недоступен для комментариев.

Неоконченный в срок ремонт дороги в Серебрянке депутаты от ЛДПР предлагали включить в повестку заседания законодательного собрания, которое прошло в минувший понедельник. Либерал-демократы рассчитывали, что включенный в повестку вопрос поможет привлечь пристальное внимание к проблеме и ускорить ее решение. Однако большинством голосов это предложение амурские законодатели отклонили. И не стали вникать на заседании в проблему своих избирателей.

Фото представлены помощником депутата Законодательного собрания Амурской области Ольги Петайчук