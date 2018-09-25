Пьер Нарцисс и Григорий Гладков записали видеообращение к амурчанам

Певец Пьер Нарцисс и композитор Григорий Гладков записали совместное видеообращение к жителям Приамурья. Они пригласили их на фестиваль-конкурс «Детство на Амуре». Ролик с Пьером Нарциссом и Григорием Гладковым опубликовал в своем Инстаграме Общественно-культурный центр Благовещенска.

«Мы с Пьером Нарциссом хотим пожелать фестивалю "Детство на Амуре" долгих лет жизни», – сказал Григорий Гладков. «Привет, фестиваль "Детство на Амуре"! Всех ждем, будет хорошее настроение, все будет круто», – отметил Пьер Нарцисс.

Видео: instagram.com/okcblag

Как сообщало Амур.инфо, фестиваль-конкурс «Детство на Амуре» в этом году станет пятым по счету. В нем принимают участие творческие дети Дальнего Востока в возрасте от 7 до 16 лет.

В 2018 году впервые за всю историю «Детства на Амуре», помимо дипломов и памятных призов, призеры номинаций получат единовременные стипендии, а обладатели гран-при – гранты на участие в одном из международных конкурсов, например, «Россия – Европа Молодая». Общий призовой фонд составил более миллиона рублей.

Программой фестиваля предусмотрены четыре конкурсных направления: конкурс детской и юношеской песни «Детство на Амуре», конкурс изобразительного искусства «Коробка с карандашами», конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» и конкурс детских стихотворений «Детство на Амуре».

Гала-концерт фестиваля запланирован на 21 октября, он пройдет в Общественно-культурном центре Благовещенска.