Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:31 3

Пьер Нарцисс и Григорий Гладков записали видеообращение к амурчанам

Пьер Нарцисс и Григорий Гладков записали видеообращение к амурчанам

Певец Пьер Нарцисс и композитор Григорий Гладков записали совместное видеообращение к жителям Приамурья. Они пригласили их на фестиваль-конкурс «Детство на Амуре». Ролик с Пьером Нарциссом и Григорием Гладковым опубликовал в своем Инстаграме Общественно-культурный центр Благовещенска.

«Мы с Пьером Нарциссом хотим пожелать фестивалю "Детство на Амуре" долгих лет жизни», – сказал Григорий Гладков. «Привет, фестиваль "Детство на Амуре"! Всех ждем, будет хорошее настроение, все будет круто», – отметил Пьер Нарцисс.

Видео: instagram.com/okcblag

Как сообщало Амур.инфо, фестиваль-конкурс «Детство на Амуре» в этом году станет пятым по счету. В нем принимают участие творческие дети Дальнего Востока в возрасте от 7 до 16 лет.

В 2018 году впервые за всю историю «Детства на Амуре», помимо дипломов и памятных призов, призеры номинаций получат единовременные стипендии, а обладатели гран-при – гранты на участие в одном из международных конкурсов, например, «Россия – Европа Молодая». Общий призовой фонд составил более миллиона рублей.

Программой фестиваля предусмотрены четыре конкурсных направления: конкурс детской и юношеской песни «Детство на Амуре», конкурс изобразительного искусства «Коробка с карандашами», конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» и конкурс детских стихотворений «Детство на Амуре».

Гала-концерт фестиваля запланирован на 21 октября, он пройдет в Общественно-культурном центре Благовещенска.

Просмотров всего: 948

#культура


Культура

В Благовещенск съехались представители коренных народностей Дальнего Востока
Общество 3

В Благовещенске посетителям Центробанка разрешили сорить деньгами
Культура

В Благовещенском педуниверситете отметили китайский Праздник середины осени (фото)
Культура 2

Гран-при «Амурской осени» взял фильм «Кастинг» Игоря Стама (фото)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    5 часов назад

    Футболка с черепами как ничто другое подходит для видеообращения к детскому празднику "Детство на Амуре". Всех ждем.

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Да , Пьер самый добрый детский персонаж.))

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    52 минуты назад

    "Россия будет на колення" - сказал этот афророссиянин, как в воду глядел. И люди встают на колени, и просят помощи у президента, который им пенсионный возраст повысил (читай - пенсии лишил)

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь