Губернатор Приамурья экспромтом проверил поликлиники Благовещенска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

25 сентября, до начала рабочего дня, Василий Орлов наведался в несколько поликлиник Благовещенска. Маршрут объезда заранее не составлялся. В итоге губернатор отметил, что амбулаторно-поликлиническая служба города работает на хорошем уровне.

Целью главы региона было посмотреть, какова обстановка по утрам в амбулаторных учреждениях: справляются ли регистратуры с потоком пациентов, большие ли очереди у дверей в кабинеты, все ли службы работают в положенном режиме. Его сопровождали зампред правительства Ольга Лысенко и министр здравоохранения Андрей Субботин.

Первой оказалась Городская поликлиника № 3, где на момент визита руководителя области отсутствовал интернет. Взять талон можно было либо в регистратуре, либо по телефону. Главе Приамурья продемонстрировали работу колл-центра. Как выяснилось, сбой в интернет-соединении произошел из-за замены оборудования, которую проводил провайдер, не уведомив об этом своих клиентов. В 8:15 запись на прием через интернет в поликлинике уже была доступна.

Следующей на очереди была детская областная стоматологическая поликлиника. Там Василий Орлов также ознакомился с работой регистратуры, после чего отправился в Городскую поликлинику № 1. Пациенты, ожидающие приема специалистов, выразили удовлетворенность качеством и доступностью медицинского обслуживания в поликлинике.

В Амурской областной клинической больнице глава региона посетил регистратуру, оборудованную современной информационной системой, которая упорядочивает очередь. Технология информатизации процесса записи к врачам быстро доказала свою эффективность. Глава региона поручил принять меры по внедрению этой системы во всех поликлинических учреждениях области.

Василий Орлов также осмотрел помещение областной детской поликлиники, которая скоро переедет в обновленное здание бывшего стационара АОДКБ.

В ближайшее время минздрав разработает «дорожную карту» поэтапного развития педиатрической службы Приамурья, в которой в том числе будет отражен комплекс мероприятий по переводу областной детской поликлиники на другое место и в ведение другого учреждения – Амурской областной детской клинической больницы.

Последним, пятым пунктом поездки губернатора стал филиал ГП № 1 на улице Кантемирова. Там также не наблюдалось очередей в регистратуре и столпотворения в коридорах.

Отдельные замечания по итогам поездки Василий Орлов высказал министру здравоохранения. В целом он отметил, что амбулаторно-поликлиническая служба работает на хорошем уровне, но необходимо стремиться к более высоким стандартам медицинского обслуживания амурчан, сообщает пресс-служба областного правительства.

Запись о визите губернатора в поликлиники появилась и в Инстаграме Василия Орлова. Пользователи отреагировали на нее, многие стали сообщать о существующих проблемах.

«Проверьте детские поликлиники. Талонов к окулисту нет никогда!!! Электронная очередь к нему отсутствует, а чтобы взять талон, нужно час отстоять на улице под дверью, и то не факт, что получишь. У ребенка проблемы со зрением, была операция. Попасть на прием к окулисту на Зейской, 72 – как пройти квест», – написал один из комментаторов.

«Интересует, какой результат будет в 1-й поликлинике. Не могу попасть на прием уже второй месяц к врачу, талонов никогда нет! А за платно – сразу пожалуйста!» – проинформировал другой пользователь.

«Проверили бы лучше психдиспансер. Невозможно пройти медосмотр на платной основе. Дикие очереди», – констатировал третий юзер.

Некоторые попросили организовать такие проверки и в других населенных пунктах области – Циолковском, Райчихинске, Белогорске. «А можно еще в Циолковском такую же проверку? А то больницу новую построили, а что такое электронная регистратура, не знают... Чтобы попасть на прием к врачу, надо по старинке приходить к 06:00», – возмутился пользователь.