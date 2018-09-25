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25сентября
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Губернатор Приамурья экспромтом проверил поликлиники Благовещенска

Губернатор Приамурья экспромтом проверил поликлиники Благовещенска
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

25 сентября, до начала рабочего дня, Василий Орлов наведался в несколько поликлиник Благовещенска. Маршрут объезда заранее не составлялся. В итоге губернатор отметил, что амбулаторно-поликлиническая служба города работает на хорошем уровне.

Целью главы региона было посмотреть, какова обстановка по утрам в амбулаторных учреждениях: справляются ли регистратуры с потоком пациентов, большие ли очереди у дверей в кабинеты, все ли службы работают в положенном режиме. Его сопровождали зампред правительства Ольга Лысенко и министр здравоохранения Андрей Субботин.

Первой оказалась Городская поликлиника № 3, где на момент визита руководителя области отсутствовал интернет. Взять талон можно было либо в регистратуре, либо по телефону. Главе Приамурья продемонстрировали работу колл-центра. Как выяснилось, сбой в интернет-соединении произошел из-за замены оборудования, которую проводил провайдер, не уведомив об этом своих клиентов. В 8:15 запись на прием через интернет в поликлинике уже была доступна.

Следующей на очереди была детская областная стоматологическая поликлиника. Там Василий Орлов также ознакомился с работой регистратуры, после чего отправился в Городскую поликлинику № 1. Пациенты, ожидающие приема специалистов, выразили удовлетворенность качеством и доступностью медицинского обслуживания в поликлинике.

В Амурской областной клинической больнице глава региона посетил регистратуру, оборудованную современной информационной системой, которая упорядочивает очередь. Технология информатизации процесса записи к врачам быстро доказала свою эффективность. Глава региона поручил принять меры по внедрению этой системы во всех поликлинических учреждениях области.

Василий Орлов также осмотрел помещение областной детской поликлиники, которая скоро переедет в обновленное здание бывшего стационара АОДКБ.

В ближайшее время минздрав разработает «дорожную карту» поэтапного развития педиатрической службы Приамурья, в которой в том числе будет отражен комплекс мероприятий по переводу областной детской поликлиники на другое место и в ведение другого учреждения – Амурской областной детской клинической больницы.

Последним, пятым пунктом поездки губернатора стал филиал ГП № 1 на улице Кантемирова. Там также не наблюдалось очередей в регистратуре и столпотворения в коридорах.

Отдельные замечания по итогам поездки Василий Орлов высказал министру здравоохранения. В целом он отметил, что амбулаторно-поликлиническая служба работает на хорошем уровне, но необходимо стремиться к более высоким стандартам медицинского обслуживания амурчан, сообщает пресс-служба областного правительства.

Запись о визите губернатора в поликлиники появилась и в Инстаграме Василия Орлова. Пользователи отреагировали на нее, многие стали сообщать о существующих проблемах.

«Проверьте детские поликлиники. Талонов к окулисту нет никогда!!! Электронная очередь к нему отсутствует, а чтобы взять талон, нужно час отстоять на улице под дверью, и то не факт, что получишь. У ребенка проблемы со зрением, была операция. Попасть на прием к окулисту на Зейской, 72 – как пройти квест», – написал один из комментаторов.

«Интересует, какой результат будет в 1-й поликлинике. Не могу попасть на прием уже второй месяц к врачу, талонов никогда нет! А за платно – сразу пожалуйста!» – проинформировал другой пользователь.

«Проверили бы лучше психдиспансер. Невозможно пройти медосмотр на платной основе. Дикие очереди», – констатировал третий юзер.

Некоторые попросили организовать такие проверки и в других населенных пунктах области – Циолковском, Райчихинске, Белогорске. «А можно еще в Циолковском такую же проверку? А то больницу новую построили, а что такое электронная регистратура, не знают... Чтобы попасть на прием к врачу, надо по старинке приходить к 06:00», – возмутился пользователь.

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#здоровье #областная власть


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    городские власти не успели.... проверить, пусть едут проверять областные поликлиники)))

  • Сосновский

    Сосновский
    5 часов назад

    Амбулаторно-поликлиническая служба это никак не заслуга Лысенки, ну а Субботинская заслуга это его 1-я поликлиника, которая из всех худшая.

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Детские поликлиники пусть проверит и электронную запись в них. Только пусть к 6 - 6.20 подходит чтобы к нужному специалисту талончик успеть получить.

  • Сосновский

    Сосновский
    4 часа назад

    Неужели Орлов оставит эту бабку Лысенко, которая загоняет народ из онкологии в свой личный медицинский центр? А её муж В.Лысенко несколько лет назад уволил Елену Васильевну Орлову из областной больницы и которая могла бы работать по сей день.

  • kabanishka

    kabanishka
    4 часа назад

    Очередная показуха - правильно написали выше, в 7.00 очередь в детскую поликлинику № 2 (крыло со специалистами) как когда-то в Мавзолей...Лично мной неоднократно и даже не десятикратно проверенная информация, со слов других пользователей нашей "бесплатной" медицины такая ситуация и в детской поликлинике микрорайона. Сколько же можно показушничать?

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Очередная показуха. Проблем нет в поликлиниках? Сомнения есть, что выезд был не плановый.

  • mihlena

    mihlena
    4 часа назад

    Оооо Даааа!!!! Про мед осмотры в наркологии и псих диспансере это действительно правда! сама недавно столкнулась с этим . Просто "НЕЧТО" , а цена за "ЭТИ УСЛУГИ" вообще не понятно как формируется . если нужно поставить 2 печати нужно заплатить 2раза по 400р притом за ЭЭГ (которое теперь стало обязательным при взятии справки для ГАИ и я считаю это правильным) нужно платить отдельно 700р .Не понимаю ! что чернила для печати с золотом или как? Я примерно подсчитала средний заработок в день , Да на эти деньги такой мед центр можно отгрохать !!!! Ого, го ! Но самое Главное это ОРГАНИЗАЦИЯ самого процесса выстаивания очередей в 4 кабинета . Боже !!! это просто НЕЧТО!

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    Как же боты активизировались на АИ. Вам Жирик деньги выслал?

    Показуха была бы перед выборами, а сейчас вполне нормальный рабочий момент. Если сам не увидишь как работают подведы то и работу нормально не выстроить

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    надо было в стоматологию на Дьяченко заехать и попробовать записаться :D, а еще лучше - полечиться.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Антон Макаров, а ты сам не бот? Давно был в поликлинике обыкновенной или по частным ходишь?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Антон Макаров

    Показуха была бы перед выборами



    Оклад понизили?!



  • just me

    just me
    4 часа назад

    А вторая на КПП опять отделалась лёгким испугом

  • придумщик

    придумщик
    3 часа назад

    Чем, он проверил поликлиники?

  • Сластёна2014

    Сластёна2014
    3 часа назад

    Попробовал бы он во взрослую поликлинику №1 на Кантемирова придти к 8 утра. Вечно по часу стоишь в регистратуре, чтобы просто карту взять. А про первую детскую поликлинику вообще молчу. Запись к ортопеду если и есть, то за 3-4 недели, раньше только если фортуна улыбнется и удастся взять талон в регистратуре, отстояв предварительно очередь часов с семи утра.

  • vitl33

    vitl33
    3 часа назад

    Когда Единоросы в сборе у них всегда всё хорошо! Мы же не Приморье и Хабаровский край мы Амурка! Молчали, просидели дома 9 сентября и дальше молчите.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Сластёна2014

    Попробовал бы он во взрослую поликлинику №1 на Кантемирова придти к 8 утра.



    Не знаю, у меня мама спокойно записывается на послерабочее время по телефону и я тоже.



    Там все сонные, но спокойно проходишь



    Вот к узким спецам на Калинина - это опа! В этом случае с онлайна не выхожу, но подловить можно. Звонишь, спрашиваешь когда талоны сбрасывают в систему (какого числа) и за сутки до этого начинаешь мониторить. Многие отказываются и тоже ловила талоны, прямо с телефона через интернет. Не только семье, но и друзьям



    Так же и в Консультацию



    Вот в Клинику кардиохирургии тяжеловато, очередь большая, ждать долго, но реально. Надо было довести до спеца близкого человека (консультация по кардиостимулятору), то за 3 недели без всякой беготни и суеты все анализы и врачи были пройдены - бесплатно! Просто надо знать последовательность врачей и анализов (к любому хирургу попасть... это как к Богу))) ну чтобы сразу принял). Только за холтер заплатили, потому как в первой чуть ли не ступни лобзают диагносты))



    Конечно, проблемы есть и по старинке очень тяжело



    Это не только вам маленький лайфкак)





  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    2 часа назад

    За сколько недель было известно об этом "экспромте"?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Но вообще-то проблема реально Колом стоит(

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    Хочется, чтобы близкие были как можно здоровее. Было предположение от одного знакомого врача-терапевта, что при данном состоянии возможно улучшить жизнь человека с помощью стимулятора. Сразу была оговорка на состояние и возраст.

    За пару дней проконсультировались и узнали как пройти цепочку (ближайший терапевт и конечно что им в Клинике понадобится для приёма). Самый гемор был попасть к кардиологу( Потом просто своевременно записывала к каждому врачу.

    Срок мог быть и короче, но люди рабочие и перестраховывались по срокам. Прошли цепочку, вариант не подошел, но узнали много нового)

    Просто бегать не надо, а сесть подумать, посоветоваться

  • Ярославович

    Ярославович
    2 часа назад

    Если надо показать что-то положительное, то Лысенко тут как тут. Как будто это она сделала. Любительница присваивать себе чужие труды.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Интересно, сколько времени готовили этот "экспромт". И где нашли такое количество пациентов, для которых довольны нашими поликлиниками и у них никаких претензий нет?

  • Well you give

    Well you give
    49 минут назад

    Показательное посещение обернулось полным фиаско! Впрочем как и везде, где бы ни был Субботин)))! Ну а комменты в Инстаграмме губернатора отражают реальную картину везде, всех не заткнешь, верно amurec?

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