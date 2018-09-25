Дана Борисова рассказала, сколько ей заплатили за съемки в «Битве экстрасенсов»

Дана Борисова стала участником одного из испытаний по отбору экстрасенсов на телепроект «Битва экстрасенсов». Позже девушка рассказала в прямом эфире о том, сколько ей заплатили за участие.

22 сентября на канале ТНТ состоялась премьера 19-го сезона «Битвы экстрасенсов». По традиции в первом выпуске проекта ясновидящим, желающим стать участниками шоу, предстояло пройти испытания. Одно из них – «Мистер Х». Экстрасенсам с завязанными глазами нужно было рассказать о человеке, сидящем напротив. Приглашенной звездой этого испытания стала Дана Борисова.

Телеведущая призналась, что некоторым участникам «Битвы» удалось ее по-настоящему удивить. Так, Тимофей Руденко передал Дане послание от ее бывшего директора Тимы Брика, который скончался в 2016 году.

«Битва экстрасенсов – программа-сенсация. Я стала первым мистером X этого сезона. А воспоминания о тех долгих бессонных ночах на квартире моего покойного друга вообще не давали спать очень долго. Короче, в этой программе, как мне показалось, БЕЗ ПОДСТАВ. По крайней мере, ТРОЕ ИЗ ЭКСТРАСЕНССОВ ТОЧНО НЕ АКТЕРЫ. Правда, человек 5 на первый взгляд, показались, АФЕРИСТАМИ», – поделилась впечатлениями Борисова в Instagram (Орфография и пунктуация авторские – Прим. ред.).

Позже Дана вышла на связь с поклонниками в прямом эфире и ответила на их вопросы о «Битве». Борисова рассказала, что раньше не смотрела проект, но во время съемок убедилась: все, что там происходит, не постановка. Также телеведущая ответила на критику, сообщает «Дни.ру».

«Пишут, что я пойду в любое шоу, лишь бы заплатили. Знаете, если бы вам предложили сумму с девятью нулями, посмотрела бы я, как вы отказались. Тем более такой рейтинговый проект», – высказалась телеведущая.