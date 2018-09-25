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сегодня, 14:01 7

Благовещенцев смутил гроб посреди улицы

Благовещенцев смутил гроб посреди улицы
Фото: instagram.com/kriminal.blg

25 сентября инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал необычную фотографию. В Благовещенске был замечен гроб, стоящий посреди улицы. «Надеемся, пустой», – отмечает паблик.

Пользователи нашли в этом повод для шуток. «Места на кладбище не хватает», «Вампир какой-то припарковался», – съязвили они. Другие комментаторы заметили, что рядом находится агентство ритуальных услуг.

ИА «Амур.инфо» вышло на связь с этим агентством, и там рассказали, как гроб оказался посреди улицы.

«Заказчики заказали у нас гроб, обитый тканью. Но так как он не влез к ним в машину, в универсал, они отказались от него. У нас в магазине грузчиков нет, чтобы его поднять наверх, он остался на газоне», – прокомментировали в агентстве. И уточнили, что гроб был пустой, он пролежал на газоне около получаса, после чего его отвезли на склад.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 3938

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Комментарии
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  • странаворов

    странаворов
    5 часов назад

    Надо же, гроб смутил благовещенцев, а то что это наш последний "дом с крышей" - не смущает?

  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    3 часа назад

    Припарковался кто-то

  • OT

    OT
    3 часа назад

    А я думал к снова к митингу подготовили против пенсионного возраста. Это было-бы кстати. Митинг в трауре.

  • Казак

    Казак
    3 часа назад

    Опять боги маркетинга рекламу замутили, а АИ ее продвигает. Если нет, то тогда в видео вывеску РИТ.. заштрихххте. Идея для фирм по продаже сантехники, унитаз выставить и посадить чувака типа он не причем и автобуса ждет, а на заднем плане фирма по продаже сантехники.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    это реклама "Доступное жилье"

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    2 часа назад



    «Заказчики заказали у нас гроб, обитый тканью. Но так как он не влез к ним в машину, в универсал, они отказались от него. У нас в магазине грузчиков нет, чтобы его поднять наверх, он остался на газоне»



    Ну да.Приехали на старенькой АД-эшке. Бред какой-то.

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Лысеющий полуночник



    «Заказчики заказали у нас гроб, обитый тканью. Но так как он не влез к ним в машину, в универсал, они отказались от него. У нас в магазине грузчиков нет, чтобы его поднять наверх, он остался на газоне»



    Ну да.Приехали на старенькой АД-эшке. Бред какой-то.



    Это точно. Отмазка для первоклассника. Заказчик думал что гроб будет складной? Или кто то передумал уходить. Это я шкаф закажу и приеду на велосипеде, но это не означает что я его на велосипеде домой повезу. Есть доставка любого груза, только номер набери. БРЕД.

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