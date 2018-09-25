Благовещенцев смутил гроб посреди улицы

Фото: instagram.com/kriminal.blg

25 сентября инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал необычную фотографию. В Благовещенске был замечен гроб, стоящий посреди улицы. «Надеемся, пустой», – отмечает паблик.

Пользователи нашли в этом повод для шуток. «Места на кладбище не хватает», «Вампир какой-то припарковался», – съязвили они. Другие комментаторы заметили, что рядом находится агентство ритуальных услуг.

ИА «Амур.инфо» вышло на связь с этим агентством, и там рассказали, как гроб оказался посреди улицы.

«Заказчики заказали у нас гроб, обитый тканью. Но так как он не влез к ним в машину, в универсал, они отказались от него. У нас в магазине грузчиков нет, чтобы его поднять наверх, он остался на газоне», – прокомментировали в агентстве. И уточнили, что гроб был пустой, он пролежал на газоне около получаса, после чего его отвезли на склад.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28