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25сентября
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сегодня, 14:03 0

Программа ипотечного кредитования под 6 % для российских семей продлена

Программа ипотечного кредитования под 6 % для российских семей продлена
Фото: РИА Новости

Действие программы выдачи льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6 % годовых продлится как минимум до конца 2024 года Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Президент Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6 % для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства, утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.

Накануне Голикова заявила в интервью РИА Новости, что льготных ипотечных кредитов по ставке 6 % годовых в текущем году выдано на два миллиарда рублей, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет. По ее словам, в 2018 году в бюджете на программу заложено 5,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 9,2 миллиарда и далее к 2020 году – 11,5 миллиарда рублей.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6 % годовых вошло в национальный проект "Демография", действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 года», – рассказали в секретариате.

Согласно паспорту проекта, который есть в распоряжении РИА Новости, к концу 2024 года запланировано пятикратное увеличение активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих такую ипотеку.

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#дети #российская власть #строительство


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