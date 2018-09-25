В Благовещенске посетителям Центробанка разрешили сорить деньгами

В Благовещенском отделении Центробанка горожанам показали кассовую комнату и разрешили немного посорить деньгами. В учреждении провели День открытых дверей, чтобы рассказать о деятельности Банка России.

Почти 250 гостей побывали на экскурсии в историческом здании и увидели рабочее место кассира XIX века. Самых активных наградили подарками.

Когда еще можно так посорить деньгами, как ни в День открытых дверей. Центробанк разрешил посетителям поиграть с бывшими миллионами. На одной из интерактивных площадок гостям предложили «отложить» импровизированные деньги на саморазвитие, хобби и другие нужды. «Мы здесь в первый раз. Нам посоветовали друзья и мы решили присоединиться к экскурсии. Просто интересно посмотреть изнутри, как здесь все внутри организовано», – говорит участница экскурсии Наталья Двоерядкина.

Денежная обрезь – это все, что осталось от купюр, выведенных из оборота. Сжигать их нельзя, так как краска содержит вредные вещества. «В первую очередь Банк России осуществляет контроль за качеством денег, находящихся в обороте. Деньги, которые имеют повреждения, уничтожаются механическим путем в виде измельчения, что приводит к формированию обрези, которая утилизируется как отходы», – говорит главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России Юрий Вольвиченко.

Гостям показали, как проверяют купюры на подлинность. Специальное оборудование безошибочно определяет фальшивки. «Комбинированные аппараты применяются для экспертизы денежных знаков. Это позволяет проверять их как в ИК-диапазоне, так и в ультрафиолете и в иных параметрах, которые позволяют кассовым работникам и экспертам при сомнениях в подлинности достоверно определиться с их платежеспособностью», – продолжает Юрий Вольвиченко.

Также посетителям рассказали о мировых валютах и о деятельности Банка России. Для маленьких благовещенцев провели конкурсы и викторины. Взрослых окунули в атмосферу XIX века. «Здесь касса XIX века и мы показываем миниатюру, как раньше мужчины и женщины приходили и вкладывали свои деньги, брали кредиты», – объясняет студентка АмГУ Алина Касьян.

Гостям показали, как выглядело рабочее место банковского кассира в 70-х годах и кассовая комната, где хранили деньги. А металлическая дверь была установлена в здании изначально, в 1909 году. В Благовещенском отделении Центробанка есть свой музей. В основном здесь собраны деньги разных времен.

«Первые деньги в России были медными, несмотря на то, что были златники и серебрянники. Но золота и серебра, изведанного в России, было мало. Поэтому Петр Первый импортировал золото из Китая, чтобы делать монеты. А медная монета появилась сразу. Перед вами самая первая медная монетка – Золотой Орды. Она лежит под линзой, потому что очень маленькая», – рассказывает экскурсовод Ольга Трофименко.

«Вместе с волонтерами мы рассказываем о деятельности, презентовали информационные ресурс Банка России, который называется "Финансовая культура". Также подготовили выставку рабочее место кассового работника. Мы также рассказываем людям, как уберечься от уловок мошенников при использовании пластиковых карт», – перечисляет заместитель управляющего отделением «Благовещенск» Банка России Павел Прохоров.

Почти 250 амурчан посетили экспозиции и интерактивные площадки. В следующий раз свои двери для Центробанк откроет примерно через год.