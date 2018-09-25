До 21 градуса тепла: прогноз погоды в Приамурье на 26 сентября

Фото: oboi7.com

26 сентября в Амурской области малооблачно, без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный до 5, днем местами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 1...6, местами по северу – до минус 5, днем – 16...21.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер ночью разгонится до 5, днем – до 3-8 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 4...6, днем – 19...21 градус тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова