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25сентября
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сегодня, 14:57 1

С благовещенскими пловцами будет работать спортсмен – участник Олимпийских игр

С благовещенскими пловцами будет работать спортсмен – участник Олимпийских игр
Фото: https://www.instagram.com/bassein_nadezda

С 8 по 14 октября в ДЮСШ № 1 бассейна «Надежда» для лучших ребят школы и их наставников будет проходить учебно-методический сбор под руководством Михаила Зубкова – заслуженного мастера спорта СССР, участника Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году. Спортсмен также является членом комплексной научной группы сборной Украины по плаванию.

В течение сборов планируются двухразовые тренировки на суше и на воде, анализ техники плавания, стартов и поворотов с помощью подводной и надводной съемки.

«Михаил Зубков проводит в том числе подводную съемку – у нас такой возможности нет. Такая съемка помогает тренеру отследить технические ошибки ребят при поворотах и так далее», – рассказала Нелли Болдырева директор ДЮСШ № 1.

В занятиях будут отражены новейшие тенденции в технике плавания, а также будут использоваться современные методики подготовки пловцов, которые успешно применяют отечественные и зарубежные пловцы мирового уровня.

Запланировано и проведение научно-практических семинаров для тренеров-преподавателей. В конце сборов будут проходить индивидуальные беседы со спортсменами для получения рекомендаций по улучшению и дальнейшему совершенствованию техники плавания.

В учебно-методическом сборе примут участие 20 ребят спортшколы с первым разрядом и КМС по плаванию, которые занимаются в учебно-тренировочных группах со второго по пятый годы обучения.

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#дети #спорт #школа


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Комментарии
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  • Толмач 69

    Толмач 69
    4 часа назад

    В учебно-методическом сборе примут участие те дети, "лучшие" родители которых смогли оплатить 9500 рублей.

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