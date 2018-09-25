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25сентября
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сегодня, 12:35 4

В Благовещенске неизвестные открыли огонь по автомобилю

В Благовещенске неизвестные открыли огонь по автомобилю
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области просят оказать содействие в поисках преступников. Злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в Благовещенске, после чего скрылись.

Инцидент произошел больше недели назад, однако известно о нем стало только сейчас. 16 сентября около 13:00 на улице Воронкова неизвестные 4 раза выстрелили из травматического пистолета в салон автомобиля Toyota Succeed.

Злоумышленники находились в машине Toyota Mark II черного цвета, предположительно 1993-1995 годов выпуска, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Известно, что в Toyota Mark II находились двое молодых парней. Их приметы: на вид 20-25 лет, худощавое телосложение, темные волосы.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, сообщить по телефонам: 02, 8 (4162) 59-48-01, 8-924-448-34-44.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 2040

#криминал #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    кавказ конечно

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Россия развивается...

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    а видео это для чего?

  • Чайник Рассела

    Чайник Рассела
    50 минут назад

    Хорошо что сейчас не девяностые

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