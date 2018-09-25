В Благовещенске спилят 500 деревьев

Фото: v-gornom.ru

В Благовещенске проводятся работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев вдоль улиц. Спиливанием занимается управление ЖКХ.

Около 500 деревьев (1 200 кубометров) спилят на всех участках улиц, расположенных в границах улиц Октябрьская – Мухина – Краснофлотская – Лазо, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время работы ведут на улице Комсомольской и в переулке Рёлочный.

Спиливание деревьев проводят в рамках муниципального контракта, которое планируют завершить до 30 ноября.