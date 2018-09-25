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25сентября
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сегодня, 12:26 8

В Благовещенске спилят 500 деревьев

В Благовещенске спилят 500 деревьев
Фото: v-gornom.ru

В Благовещенске проводятся работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев вдоль улиц. Спиливанием занимается управление ЖКХ.

Около 500 деревьев (1 200 кубометров) спилят на всех участках улиц, расположенных в границах улиц Октябрьская – Мухина – Краснофлотская – Лазо, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время работы ведут на улице Комсомольской и в переулке Рёлочный.

Спиливание деревьев проводят в рамках муниципального контракта, которое планируют завершить до 30 ноября.

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#мэрия #природа #работа


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а взамен посадят что то?

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Взамен построят ларьки или ещё что нибудь -старая практика!

    Точно так же, на ул. Мухина спилили деревья, недалеко от перекрёстка с Зейской..и поставили армянские ларьки с овощами и два сооружения для баннеров. Деревья мешали обзору рекламы.

    Автовокзал. Был скверик, а стали стоять ларьки с продажей барахла. Это всё политика администрации города.

  • Алиса65

    Алиса65
    58 минут назад

    Такая же политика и у нас в Белогорске, только спиливают не старые, а нормальные деревья, ни посажено нисколько.

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    46 минут назад

    В ежегодной экологической акции «Всероссийский день посадки леса», которая в областной столице прошла в субботу, приняли участие более 400 неравнодушных горожан. Совместными усилиями благовещенцы высадили более 500 молодых саженцев манчжурского ясеня и ореха, клена ясенелистного, берескета маака и боярышника даурского на улице 50 лет Октября от улицы Шафира до Школьной.

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    43 минуты назад

    в Благовещенске стартует акция по озеленению столицы Приамурья. В городе планируют посадить около полутора тысяч деревьев и кустарников – сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    деревья пилят тоже на Шафира?

  • farfalla

    farfalla
    33 минуты назад

    Улица Институтская 14 на пересечении с Кантемирова: спилили несколько здоровых деревьев с прочными стволами и по странным стечениям обстоятельств там теперь открывается замечательный вид на рекламный баннер. Вывод: деревья не здоровью граждан угрожали, а баннер загораживали.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    19 минут назад

    Совершенно верно)) Деревья спиливают если они загораживают рекламные баннеры.

    Пример, остановка 50 лет Октября - Ломоносова... Было прекрасное дерево закрывающее тенью остановку, - спилили. Установили монумент с баннером. И это практика в Благовещенске повсеместная.

    А все инициативы по посадке деревьев - только на бумаге! И только ослы верят в то, что деревья высаживают в таком количестве в Благовещенске, а если и высаживают то большой процент гибели.. об этом стараются умолчать.

    Акции для дураков и для распила бюджета)) любой нормальный и порядочный гражданин города, это понимает.

    При чём спиливают именно хорошие деревья.

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