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25сентября
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Найти соседа: жильцы дома в Благовещенске остались без воды

Найти соседа: жильцы дома в Благовещенске остались без воды
Фото: newkaliningrad.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жильцы дома в Благовещенске, расположенного по адресу: улица 50-летия Октября, 6. Люди жалуются, что у них несколько дней нет ни горячего, ни холодного водоснабжения.

Как рассказал один из жильцов, Олег Виноградов, воды нет из-за того, что в квартире № 32 произошла коммунальная авария.

«В субботу из квартиры съехали, видимо, постояльцы. И после этого ночью из этой квартиры на нижние этажи пошла вода. В экстренном порядке перекрыли воду, но сейчас для того, чтобы открыть воду, нужно попасть в эту квартиру. Ни фамилий, ни телефонов хозяина квартиры и постояльцев никто не знает. Попасть в квартиру мы не можем – даже с полицией нужна санкция прокурора. Нужно найти хозяина квартиры, чтобы он объявился», – говорит Олег Виноградов.

В доме один подъезд. По словам мужчины, без воды в результате аварии остаются 17 квартир.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили, что в доме частично отключено водоснабжение. «Нет собственника 32-й квартиры, – сообщили в управляющей компании. – В этой квартире никто не зарегистрирован. В паспортном столе данных нет. В квартиру мы попасть не можем».

Всех, кто знает хозяина квартиры № 32 в доме № 6 по улице 50-летия Октября, постояльцев или же их самих, просят срочно выйти на связь с Олегом Виноградовым по телефону 8-914-557-61-43.

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    45 минут назад

    У нас была такая ситуация лет 20 назад, так просто взломали дверь без всякой милиции, хотя там проживали люди, но не было их дома, и закрыли открытый кран. Даже воду с пола собрали, чтобы вниз не текла, хозяева не возмущались, сами виноваты. А здесь пустая квартира, так в чём проблема?

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