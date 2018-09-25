Пловцы из Благовещенска стали лучшими на президентских играх в «Орленке»

Фото предоставлено дирекцией бассейна "Надежда"

Четверо учеников гимназии № 1 Благовещенска выиграли эстафету по плаванию в рамках соревнований «Президентские спортивные игры», которые проходят в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края. Все они занимаются у одного тренера в бассейне «Надежда».

Чемпионами стали Иван Блинов, Дмитрий Рой, Александр Горячев и Дмитрий Эм. Их команда стала лучшей среди 84 команд со всей страны.

Ребята обучаются в МАОУ ДО ДЮСШ 1 в бассейне «Надежда». И даже тренируются ребята у одного преподавателя – Романа Осипенко.

Кроме того, Иван Блинов, которого называют восходящей звездой амурского плавания, показал лучший результат среди всех участников соревнований. Он проплыл на эстафете за 27,84 секунды. На соревнованиях среди девочек Амурскую область также представляли обучающиеся ДЮСШ: Полина Лисицина, Кристина Олиферова, Полина Сафиулина, Арина Медведева. Из 84 команд девочки стали 9-ми.

«Наши ребята – чемпионы. Поздравляем с успешным выступлением, гордимся нашими ребятами, болеем и ждем домой», – радуются успехам своих подопечных в ДЮСШ 1.

Смена в ВДЦ «Орленок», в рамках которой проводятся президентские спортивные игры по нескольким видам спорта, проходит с 6 по 27 сентября. В 2018 году состязаются учащиеся 2005–2006 годов рождения. Право представлять Амурскую область получила команда из благовещенской гимназии № 1. В команду вошли 20 школьников: 10 мальчиков и 10 девочек. Ребята стали лучшими сначала на муниципальных отборочных играх, а затем и областных.

В президентских спортивных играх, помимо водной эстафеты, ребята состязаются в беге, прыжках в длину, бросании мяча, а также в баскетболе, теннисе и шашках. За рамками соревнований они играют в лапту, гандбол и тэг-рэгби.

Как рассказала директор гимназии № 1 Галина Крицкая, которая находится с учащимися школы в «Орленке», в общекомандном зачете команда гимназии завоевала 28 место из 84-х.

«Вообще, наша команда в этом году выступила лучше, чем в прошлом. Но место немножко пониже, потому что в этом году поменяли систему подсчета очков. В прошлом году была одна общая оценка за легкую атлетику, а в этом году их четыре. А у ребят остальные виды спорта идут лучше, чем как раз легкая атлетика», – объяснила Галина Крицкая.

Что касается ребят-пловцов, то по возвращении в Благовещенск они примут участие в соревнованиях День стайера, которые пройдут в МАОУ ДО ДЮСШ 1. Там 2–3 октября пройдут первые после каникул соревнования, которые откроют начало спортивного плавательного сезона.

Участие примут ученики детско-юношеской спортивной школы, которым предстоит посоревноваться на дистанции 50 и 100 метров.