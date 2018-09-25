Благовещенцам предлагают бесплатно проверить здоровье

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В субботу, 29 сентября, в Благовещенске состоится XIII городская молодежная акция «Радуга здоровья». С 9:00 до 13:00 на территории Общественно-культурного центра горожанам предоставят возможность бесплатно сделать УЗИ, флюорографию, прививку против гриппа, сдать нормы ГТО.

Будут работать мобильная флюорографическая станция и прививочный пункт по вакцинации взрослого населения и студенческой молодежи против гриппа; дадут консультации офтальмолог, терапевт; измерить рост, вес, обхват талии, объём груди, силу кисти; определить количество жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, метаболизма и степень насыщения крови кислородом, а также сдать нормы ГТО. Также будет возможность проверить уровень сахара в крови, сделать экспресс тест на ВИЧ, провести УЗИ щитовидной железы.

Кроме того, все желающие могут с помощью манекена научиться оказывать первую помощь – делать непрямой массаж сердца.

В рамках акции состоится розыгрыш для молодежи. Студенты, которые заполнят «Паспорт здоровья», получат «Сертификат участника» акции. А посетители, прошедшие первыми все площадки, получат подарки от партнеров акции.

Организаторы акции: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, при поддержке МАУК «Общественно-культурный центр», сообщает пресс-служба городской администрации.