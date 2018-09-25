В Тюмени первокурсники разделись догола ради 1 000 рублей (видео)

Фото: Praga-Praha.ru

В прошедшие выходные в тюменском клубе «Байконур» прошла вечеринка под неофициальным названием «Городское посвящение». На нее собрались первокурсники учебных заведений города.

В Сети распространились видеоролики со стриптизом первокурсников и неприличными конкурсами. Дело о скандальной вечеринке уже взяли под контроль сотрудники силовых ведомств, которые проверят, участвовали ли в мероприятии несовершеннолетние, а также выяснят, кто организовал «посвящение 18+».

По всей стране сейчас проходят посвящения в студенты для новоиспеченных первокурсников. В тюменском клубе «Байконур» молодые люди раздевались догола и выполняли неприличные задания за сертификат в тату-салон на 1 000 рублей.

Развратные конкурсы проходили в рамках мероприятия под скромным названием «Городское посвящение в студенты», на которое реклама в социальных сетях зазывала представителей всех тюменских вузов. Стоимость билетов колебалась в зависимости от комфортабельности зон, от 350 до 900 рублей.

Судя по фотографиям с вечеринки, на которых по сцене разгуливают обнаженные девушки, а также видеороликам с записью конкурсов весьма двусмысленного содержания, цензуры на мероприятии не было. Например, девушки чистили ртом бананы, зажатые между ногами парней.

Фото: 72.ru

Однако, как утверждают организаторы, несовершеннолетние туда проникнуть не могли – охрана проверяла документы у всех посетителей клуба. Кроме того, мероприятие делилось на две части: 16+, программа которого длилась до 23:00 и не предполагала никаких конкурсов, и 18+. По неофициальной информации сообщается, что документы у первокурсников не проверяли, а в конкурсах участвовало много несовершеннолетних, сообщает «Газета.ру».

«Для совершеннолетних участников такие конкурсы – норма, вернее не совсем, но девушек никто насильно не раздевал, они сами этого хотели и сами это делали. Девушки оказались готовы так сделать за призы», – рассказал один из организаторов городской вечеринки Марк Сушков.