На инаугурацию губернатора Амурской области приедет полпред Юрий Трутнев

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Торжественное вступление в должность избранного губернатора Амурской области Василия Орлова пройдет 27 сентября. Оно состоится в Амурском областном театре драмы. Мероприятие запланировано на 11:00.

На инаугурацию приедет заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, Василий Орлов победил на выборах губернатора 9 сентября. За него проголосовали больше 55 % пришедших на выборы избирателей при явке примерно в 31 %. Таким образом, в новейшей истории Приамурья Орлов стал 11-м главой региона.

Три месяца по указу президента Василий Александрович руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Врио он был назначен после того, как предыдущий губернатор Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока.