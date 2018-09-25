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25сентября
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сегодня, 11:32 22

На инаугурацию губернатора Амурской области приедет полпред Юрий Трутнев

На инаугурацию губернатора Амурской области приедет полпред Юрий Трутнев
Фото: admbur.ru

Торжественное вступление в должность избранного губернатора Амурской области Василия Орлова пройдет 27 сентября. Оно состоится в Амурском областном театре драмы. Мероприятие запланировано на 11:00.

На инаугурацию приедет заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, Василий Орлов победил на выборах губернатора 9 сентября. За него проголосовали больше 55 % пришедших на выборы избирателей при явке примерно в 31 %. Таким образом, в новейшей истории Приамурья Орлов стал 11-м главой региона.

Три месяца по указу президента Василий Александрович руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Врио он был назначен после того, как предыдущий губернатор Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока.

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть


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Представитель ЛДПР обошел единоросса на выборах губернатора Владимирской области
Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    явно 6 процентов накрутили

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Кремль накажет ЛДПР и КПРФ за высокие результаты в Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника.

    «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», — сказал он. Источник привел в пример ситуацию с победившим на выборах в Хабаровском крае Сергеем Фургалом, который «обещал не вести кампанию», а в итоге фактически отказался от предложения действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта стать вице-губернатором.

    По словам источника, возможными мерами наказания могут стать решения не согласовывать для ЛДПР и КПРФ регионы под выборы, а также не оказывать поддержку при прохождении муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — добавил источник.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    С чего такая уверенность? Может и не 6, а все 16???

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Братеев, лучше расскажи как в аэропорту Кузьмину в попыхах протоколы переписывали. Ты то может мелкий пёс и не вкурсе, у Труша спроси, весь день выборов как на иголках провел

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Антоний ты мог подать жалобу в прокуратуру-а так это твои детские домыслы

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    На инаугурацию губернатора Амурской области приедет полпред Юрий Трутнев

    Это просто щастье для амурчан!

    Подарок судьбы, о котором они даже мечтать не могли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Братеев, лучше расскажи как в аэропорту Кузьмину в попыхах протоколы переписывали. Ты то может мелкий пёс и не вкурсе, у Труша спроси, весь день выборов как на иголках провел



    А ну ФАКТЫ неси, позорник!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Братеев1

    Антоний ты мог подать жалобу в прокуратуру-а так это твои детские домыслы



    Этому сопляку видать место пообещали, они же эту шпану в депутаты тянут. Вот оно и старается.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Трушу-шпане морковку показали за которой он будет бегать всю жизнь

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Братеев1

    Трушу-шпане морковку показали за которой он будет бегать всю жизнь



    Гыг. Труш-шпана.



    А что, есть в этом серьмяжная правда.



  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Хмыкеру-не умеешь читать и не начинай-трололо мля

  • Медвепут

    Медвепут
    1 час назад

    Полпред тоже на полностью тонированном крузаке, как у нашего царя, приедет?

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Ага и в сопровождении гаишных мигалок которые якобы будут лететь на ДТП, а вы все смертные щемитесь кто куда!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Интересно, а он опять будет рассекать по городу с мигалками?

    А то было дело авария была. Петайчук хотела запросы писать

    Как там с запросами? Ответили?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад



    ~~» Петайчук , 4 июня, 22:52

    Сегодня, как и собиралась, отправила депутатский запрос начальнику УМВД Аксенову Н.Н. Попросила предоставить информацию по нескольким моментам, в том числе и о правомерности сопровождения, ни о скорости и о .... Посмотрим, какой придет ответ. В любом случае машина ДПС вылетела на перекресток на красный свет. Сегодня ехала по городу и на каждом перекрестке озиралась - вдруг опять какой-нибудь кортеж несется.



    http://forum.amur.info/news/153045/?page=last

    Ну и как там?

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Редкий случай, когда фамилия соответствует образу жизни этого паразита от власти.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    44 минуты назад

    Антон Макаров

    Братеев, лучше расскажи как в аэропорту Кузьмину в попыхах протоколы переписывали.



    И не только в аэропорту



  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    Орлову тоже переписывали?

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    29 минут назад

    не, только Кузьмину, который проигрывал Ракутиной. Ведь надо же было выполнять договоренности.

    А теперь получается, что ЛДПР могут наказать. Это то, о чем я писала в теме "Сенатор Абрамов"

    ~~» Всё серьезно , 20 сентября, 22:15

    Сегодня посмотрела видео с истеричным Жириновским про Хабаровский край и вот что подумалось: история с сенаторством Абрамова может и не стать сказкой со счастливым концом.

    Решение о нем ведь принималось на самом верху в результате многих компромиссов, разменов и обещаний. И, наверняка, пакетом. Но, судя по всему, Жириновский вошел во вкус и решил нарушить договоренности по Хабаровску и Фургал победит. Значит, нарушение сделки по Хабаровску автоматически может обнулить договоренности по Абрамову - ВАО не станет выдвигать его сенатором. Жириновского понять можно - губернатор от ЛДПР Хабаровского края гораздо круче, чем сенатор от Амурки.

    Возможно поэтому в АП решили дождаться итогов выборов 23 сентября и дали команду вступление в должность губернатора Амурской области перенести - сначала с 14 сентября на 24, теперь на 27 сентября.

    Так что, мягкое место у Ивана Николаевича должно гореть ))))

    Разумеется, это всего лишь моя версия))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    Всё серьезно

    Разумеется, это всего лишь моя версия))



    Было бы прикольно))



    Танееее, они Трутнева ждутЪ



  • Братеев1

    Братеев1
    13 минут назад

    ваши инсинуации не подтверждаются документально-собаки на улице тоже лают без толку

  • Сервелат

    Сервелат
    3 минуты назад

    где ж еще, как не в театре, это хорошо, что у нас цирковой арены нет, а то не дай Бог что))

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