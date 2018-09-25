В соцсетях поразились прыти мужчины, обокравшего гостиницу в Благовещенске (видео)

Инстаграм-паблик kriminal.blg 25 сентября опубликовал видео происшествия в Благовещенске. В одной из гостиниц города произошла кража: молодой человек похитил деньги.

Сообщается, что видео снято 23 сентября. Сотрудники гостиницы просят выйти с ними на связь тех, кто узнал этого парня.

Пользователи паблика оценили действия мужчины: «Норм номер заказал», «Красавчик!», «Чушка», «Компенсацию взял за ожидание».

В самой гостинице ИА «Амур.инфо» подтвердили факт кражи, она действительно произошла 23 сентября. Подробности происшествия рассказал коммерческий директор Валерий Демидов.

«В воскресенье вечером, судя по видеокамере – в 22:54, троица – мужчина, девушка, как говорит наш президент, с пониженной социальной ответственностью, и молодой парень, лет до 25, по-моему, – поведал Валерий Демидов. – Они подходят к гостинице, звонят в домофон. Мужчина стоит – лицо его было. Администратор, соответственно, открывает, думает, что это наши гости. Девушка с парнем поднимаются на ресепшн, а он прячется под лестницей, один парень молодой. Они просят показать самый дальний номер по коридору, люкс. Она закрывает ресепшн на ключ, проходит туда. Там они разыгрывают небольшой концерт о том, какой красивый номер, мягкий диван, какие висят картины. Затягивают время. В это время тот поднимается по лестнице, как видно на видео, перегибается через ресепшн, видит коробку с деньгами…

Дело в том, что эта парочка у нас уже была. И, судя по всему, в состоянии наркотического опьянения. В тот раз их попросили покинуть гостиницу. Они пришли снова. Этот администратор их не знала. Собственно, всё – он коробку взял, убежал. А они подошли к ресепшену, опять их лица были четко видны. Сказали, что сейчас они спустятся в машину, возьмут вещи и снимут этот номер люкс. И ушли, причем он их ждал на улице, внаглую (на улице стоит видеонаблюдение). Все трое, даже не стесняясь, пошли в сторону улицы Амурской».

По словам Валерия Демидова, ущерб еще точно не ясен – примерно 10 тысяч рублей.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству сообщили, что обращения в полицию по факту кражи пока не поступало. Но правоохранители, в связи с появлением данного видео, проведут проверку.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят позвонить по телефону: 8-963-815-37-22 (Валерий Демидов).

Видео: instagram.com/kriminal.blg