В Благовещенске нашли боевую гранату

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24 сентября у дежурной смены спасателей областного поисково-спасательного отряда было восемь выездов. Помимо помощи по вскрытию дверей, помощи на пожаре и ДТП, сотрудникам пришлось выехать на сообщение об обнаружении боеприпасов.

Как сообщает в своем Инстаграме 25 сентября Амурский центр ГЗ и ПБ, в Благовещенске при разборке частного жилого дома был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия выехали специалисты. Представитель инженерной службы ДВОКУ установил, что это боевая граната «РГД-5» без запала.

Граната была изъята, в дальнейшем ее утилизируют.