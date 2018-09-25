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25сентября
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сегодня, 09:55 6

В Благовещенске нашли боевую гранату

В Благовещенске нашли боевую гранату
Фото: orbita.dn.ua

24 сентября у дежурной смены спасателей областного поисково-спасательного отряда было восемь выездов. Помимо помощи по вскрытию дверей, помощи на пожаре и ДТП, сотрудникам пришлось выехать на сообщение об обнаружении боеприпасов.

Как сообщает в своем Инстаграме 25 сентября Амурский центр ГЗ и ПБ, в Благовещенске при разборке частного жилого дома был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия выехали специалисты. Представитель инженерной службы ДВОКУ установил, что это боевая граната «РГД-5» без запала.

Граната была изъята, в дальнейшем ее утилизируют.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    АИ, не пугайте народ... Поставьте реальное фото гранаты «РГД-5», БЕЗ ЗАПАЛА.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Ничего удивительного. Ещё в период "перестройки" мальчишки из нашего двора привезли на санках снаряд. Это увидел старлей и отобрал. Так его потом затаскали по разборкам по жалобам мамаши одного из пацанов, что он как бы его ударил. Снаряд дал мальчишкам солдат срочник без мозгов. В стране полный бардак до сих пор.

  • nerv

    nerv
    3 часа назад

    Корреспондентов АИ надо призвать в армию либо,на худой конец,на сборы,чтобы могли отличить запал,гранату и наконец научить ходить строем.А то стыдно за вас!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Журналисты амуринфы считают выше своего достоинства оторвать тухес от кресла и сделать пару фотографий, поэтому тут почти всегда левые фото в новостях

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Это уже фото поменяли? На фото РГД-5 без запала.

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    Страшно(

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