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25сентября
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сегодня, 09:50 20

Власти Приамурья спрогнозировали рост экономики региона на ближайшие годы

Власти Приамурья спрогнозировали рост экономики региона на ближайшие годы
Фото: amurobl.ru

Правительство Амурской области представило прогноз социально-экономического развития региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Информацию на заседании правительства озвучила министр экономического развития области Людмила Старкова.

Прогноз предполагает сохранение положительной динамики валового регионального продукта (ВРП) – ежегодный рост в 2018-2021 годах составит около 103,5 %.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это связано со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири», трансграничного мостового перехода через реку Амур и Амурского газоперерабатывающего завода.

Ведущими отраслями экономики останутся строительство, сельское хозяйство, промышленность и транспорт. Ситуация в промышленном производстве стабилизируется, и в прогнозируемый период будет отмечаться постепенный рост производства за счет добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства и энергетики.

К 2021 году ожидается увеличение реальных денежных доходов населения за счет роста средней зарплаты. По прогнозу, это произойдет благодаря расширению доли работников на крупных инвестиционных проектах на территории Амурской области. Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 2,8 % от общего числа экономически активного населения региона.

Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году – при условии полной реализации национальных проектов (развитие физической культуры, оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, строительство парков и реализация иных мероприятий).

Просмотров всего: 854

#областная власть #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    рост за счёт инфляции-проходили

  • Лесная

    Лесная
    3 часа назад

    Здравоохранение области в глубокой ж...,простите,яме,а тут прогнозируется увеличение продолжительности жизни,ох,печалька.Кремлевские ,ой,нет,Амурские мечтатели...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году

    Во какая точность! Сразу жыть захотелось.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    Интересно, премьер-министр Медведев говорит ближайшие годы будут непростыми в экономике... а тут рост! Оптимисты, однако...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Правительство Приамурья, Вы сами себе верите???... Увеличение продолжительности жизни, за 2 года 3 месяца и 5 дней на 5 (!!!) лет... Вот сказочники, похлеще самого... царя.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Только полный идиот может верить этим прогнозам..., а таких не мало, судя по комментариям, не здесь, а по западным регионам.

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    фантазёры

  • full

    full
    3 часа назад

    Хмык

    Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году

    Во какая точность! Сразу жыть захотелось.



    Что то мне подсказывает, что такое чисто арифметически не реально. Или планируется завозить пожилых узбеков, чтобы цифры совпали? Предлагаю человека, который нарисовал эти цифры уволить и не пускать ни на какую работу. Да, и размножаться тоже не давать.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Сила Сибири почти на 35% увеличит поступления средств в бюджет. 10млрд! Вы че несете неучи? Калькулятор заведите.

    Все норм будет при условии что Труша исключат от обсуждения бюджета на 2019, опять наэкспертит. Вчера полным идиотом себя выставлял все заседание ЗС

  • 55

    55
    3 часа назад

    Такое можно произнести наверное только под кайфом...

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Чисто заседание воров, надо валить из этой омурской области и рашки

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Антоха чё ты несёшь?В какой бюджет?Федеральный?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Хмык

    Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году

    Во какая точность! Сразу жыть захотелось.



    Там же есть уточнение:



    – при условии полной реализации национальных проектов (развитие физической культуры, оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, строительство парков и реализация иных мероприятий).



    Они сами в это не верят, но озвучить надо.

  • invv

    invv
    2 часа назад

    "Жаль, только жить в эту пору прекрасную, не доведется ни мне, ни тебе."

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад



    "Власти Приамурья спрогнозировали рост экономики региона на ближайшие годы"



    Никогда такого не было, но вот опять! :))))))))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Сила Сибири почти на 35% увеличит поступления средств в бюджет. 10млрд! Вы че несете неучи? Калькулятор заведите. Все норм будет при условии что Труша исключат от обсуждения бюджета на 2019, опять наэкспертит. Вчера полным идиотом себя выставлял все заседание ЗС



    В чей бюджет? Амурской области? Ни одно крупное предприятие которое строится не будет давать бюджету области ни копейки, у всех прописка Москва-Кипр. Даже чертова строительная техника в Москве зарегистрирована, люди устраиваются тоже в Москву трудовые отсылают. Вы со своих заседаний на улицу проветриваться почаще выходите и съездите на объекты с работягами поговорите, а не с их начальством.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Если б ещё эти люди понимали, что их "экономические познания" приводят исключительно к УНИЧТОЖЕНИЮ ресурса и национального богатства, к растаскиванию и хищениям. Преференции для обрабатывающих компаний направлены на поддержание намеренно обанкроченных предприятий, в данном случае Туран Лес.. Всё, на что способна власть - врать и воровать.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Рив Норин

    Хмык

    Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году

    Во какая точность! Сразу жыть захотелось.



    Там же есть уточнение:



    – при условии полной реализации национальных проектов (развитие физической культуры, оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, строительство парков и реализация иных мероприятий).



    Они сами в это не верят, но озвучить надо.



    Примерно так:

    С 2019 года люди будут жить вечно.

    п.с. при условии изобретения эликсира вечной молодости.

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    "Добрячок-2"

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    13 минут назад

    Очень улыбнул наивностью Прогноз о продолжительности жизни в области! ))

    В Амурской области около 235 тыс. людей пенсионного возраста (из 800 тыс. населения) , т.е. каждый четвертый!!!

    Какая физкультура, какие парки могут продлить жизнь пенсионерам – 60-70-80-90-летним людям ??? Им нужна реальная социальная помощь, повышение пенсии (не хватает денег на лекарства и питание), реальная на местах Геронтологическая служба, которой нет в области, реальные геронтологические отделения в больницах, Дома ветеранов, путевки в Санатории и т.д. и т.п.… Реальная забота о продолжительности жизни амурчан – это прежде всего внимание к 60-70-80-90-летним ветеранам !!!

    Это все есть? Министерство здравоохранения представило Программу по развитию Геронтологической службы в области, специальной по медицинской помощи 60-70-80-90-летним и т.д.???

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