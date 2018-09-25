"Власти Приамурья спрогнозировали рост экономики региона на ближайшие годы"

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Правительство Амурской области представило прогноз социально-экономического развития региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Информацию на заседании правительства озвучила министр экономического развития области Людмила Старкова.

Прогноз предполагает сохранение положительной динамики валового регионального продукта (ВРП) – ежегодный рост в 2018-2021 годах составит около 103,5 %.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это связано со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири», трансграничного мостового перехода через реку Амур и Амурского газоперерабатывающего завода.

Ведущими отраслями экономики останутся строительство, сельское хозяйство, промышленность и транспорт. Ситуация в промышленном производстве стабилизируется, и в прогнозируемый период будет отмечаться постепенный рост производства за счет добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства и энергетики.

К 2021 году ожидается увеличение реальных денежных доходов населения за счет роста средней зарплаты. По прогнозу, это произойдет благодаря расширению доли работников на крупных инвестиционных проектах на территории Амурской области. Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 2,8 % от общего числа экономически активного населения региона.

Прогнозом также предусматривается увеличение продолжительности жизни населения с 69,5 года в 2018 году до 74,5 года в 2021 году – при условии полной реализации национальных проектов (развитие физической культуры, оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, строительство парков и реализация иных мероприятий).