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25сентября
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сегодня, 09:45 0

В Москве очередь за новым iPhone появилась за пять дней до старта продаж

В Москве очередь за новым iPhone появилась за пять дней до старта продаж
Фото: Apple-iPhone.ru

Очередь за новыми моделями iPhone в Москве начали занимать за пять дней до официального начала продаж. В 2017 году очередь стала формироваться позже, за два дня до начала продаж.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов – iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Официальные продажи iPhone XS и XS Max начинаются в России 28 сентября, 21 сентября в России открыли предзаказ на новые модели телефонов.

«Покупатели стали собираться вчера вечером, их было трое. В понедельник днем стало шестеро», – рассказала Людмила Семушина, представитель фирменного магазина Apple в России.

В день старта предзаказа на новые iPhone 21 сентября в сети стали появляться объявления о продаже очереди за новинками. Так, на Avito в пятницу самое дорогое такое предложение стоило 450 тысяч рублей, дешевле место можно было купить за 250 тысяч рублей.

Также в пятницу, 21 сентября, когда начались мировые продажи iPhone XS и iPhone XS Max, в рунете появились объявления о перепродаже этих смартфонов, купленных за рубежом, с наценкой в среднем в 2 раза, сообщает РИА Новости.

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#технологии


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