Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете заблокированы

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все крупнейшие ресурсы, распространявшие в Рунете пиратский контент, заблокированы. 11 тысяч ресурсов удалили пиратскую информацию, шесть тысяч «пиратов» заблокировано. Больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами. Жаров заверил, что ведомство продолжит работу по чистке интернета.

«Еще несколько лет назад российский интернет – это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но это было», – отметил глава ведомства на встрече с президентом РФ Путиным.

По словам Жарова, сейчас ситуация кардинально изменилась: «Шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию». По его словам, в 2017-м прибыль легальных онлайн-площадок для просмотра фильмов возросла на 60 процентов, выросла и посещаемость кинотеатров, сообщает РИА Новости.

Закон, который дал возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим фильмы с нарушением авторских прав, вступил в силу в 2013 году. С мая 2015 года действие документа распространяется на музыку, книги и софт. Он позволяет Роскомнадзору навсегда закрывать доступ к сайту при «систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности».