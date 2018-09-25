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25сентября
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сегодня, 09:28 8

Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете заблокированы

Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете заблокированы
Фото: svopi.ru

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все крупнейшие ресурсы, распространявшие в Рунете пиратский контент, заблокированы. 11 тысяч ресурсов удалили пиратскую информацию, шесть тысяч «пиратов» заблокировано. Больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами. Жаров заверил, что ведомство продолжит работу по чистке интернета.

«Еще несколько лет назад российский интернет – это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но это было», – отметил глава ведомства на встрече с президентом РФ Путиным.

По словам Жарова, сейчас ситуация кардинально изменилась: «Шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию». По его словам, в 2017-м прибыль легальных онлайн-площадок для просмотра фильмов возросла на 60 процентов, выросла и посещаемость кинотеатров, сообщает РИА Новости.

Закон, который дал возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим фильмы с нарушением авторских прав, вступил в силу в 2013 году. С мая 2015 года действие документа распространяется на музыку, книги и софт. Он позволяет Роскомнадзору навсегда закрывать доступ к сайту при «систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности».

Просмотров всего: 814

#интернет #российская власть #технологии


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Комментарии
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  • Albus Dumbledore

    Albus Dumbledore
    4 часа назад

    Ну насмешил. Все эти блокировки обходятся парой кликов мышкой.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Наивные

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Жаров исполняет конечно. И, что самое интересное, под этот весь бред ещё и деньги бюджетные выделаются. Пожалуй, самая бесполезная структура в РФ.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Browsec в помощь

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Мне всё равно. Некогда кино смотреть дома. Да и просто прожигание времени. Я лучше с супругой в кино схожу - хоть какое то развлечение. Заодно и поддержу кинопроизводителя.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Ой, лжёшь Царю - Батюшке, холоп Жаров! Про ВПН и анонимайзеры слыхал? Видимо нет, так что ж это за глава Роскомнадзора элементарных вещей не знает!

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    1 час назад

    Ну все, всех Жаров ты победил, и дуй отдыхай теперь. И все никуда больше руками не лезь

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Задолбаетесь закрывать! Они вновь работают меняя адреса! И правильно делают!

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