Суд подтвердил взыскание со «Спецстроя» 25 миллионов рублей в пользу Восточного

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24 сентября Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании денег с ФГУП «Спецстройтехнологии» при «Спецстрое России» («ГВСУ по специальным объектам») в пользу ФКУ «Дирекция космодрома Восточный». Речь о 25 миллионах рублей из требуемых 420,5 миллиона рублей пеней.

Как отмечается в информации на сайте суда, пишет «Интерфакс-Недвижимость», суд отклонил кассацию «ГВСУ».

В материалах дела говорится, что ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» обратилось в суд с иском к ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (генподрядчик) о взыскании пени по контракту в размере 420,5 миллиона рублей за период с 8 июля 2016 года по 21 ноября 2017 года.

Стороны в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» 19 декабря 2014 года заключили госконтракт на строительство метеорологического комплекса для космодрома. Дата окончания работ – 30 ноября 2015 года, но в этот срок объект генподрядчиком сдан не был.

В соответствии с документами, генподрядчик с начала проведения работ по состоянию на 21 ноября 2017 года выполнил работы на сумму 338,3 миллиона рублей, при этом стоимость неисполненного обязательства составила 338,5 миллиона рублей. Срок просрочки – 502 дня.

Ответчик отказался выплатить неустойку.

Между тем, изучив материалы дела, суд установил, что несвоевременная уплата задолженности «не повлекла для истца значительных негативных последствий, при этом подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства». В связи с этим суд уменьшил неустойку до 25 миллионов рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 июня подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 12 апреля по иску ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» решил взыскать с ФГУП «Спецстройтехнологии» при «Спецстрое России» 25 миллионов рублей из требуемых 420,5 миллиона рублей пеней.

ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» было создано 28 августа 2012 года для контроля выполнения программы, а также исполнения функций застройщика, связанных со строительством инфраструктуры космодрома Восточный.