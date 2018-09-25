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25сентября
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сегодня, 09:11 0

Свободненская спортсменка установила рекорд на дальневосточных соревнованиях

Свободненская спортсменка установила рекорд на дальневосточных соревнованиях
Фото: gzt-sv.ru (Ольга Батырева – в центре)

23 сентября на стадионе «Торпедо» в Свободном состоялся XXI Дальневосточный турнир по легкой атлетике памяти Геннадия Семеняка. На нем спортсменка из Свободного установила рекорд в толкании ядра.

Геннадий Семеняк много лет проработал в детско-юношеской спортивной школе № 2 Свободного, он подготовил немало чемпионов и призеров областных и региональных соревнований. В 1971 году Семеняк установил рекорд в беге на 1 500 метров (3:50.2), который до сих пор не побит ни на одном турнире в честь тренера.

Как пишет Gzt-sv.ru, в этом году соревнования проходили под проливным дождем. В них приняли участие 384 спортсмена – из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Серышево, Возжаевки и Новоивановки.

Открылись состязания встречной эстафетой. В ней учащиеся школ, бежавшие в трех возрастных категориях, несмотря на непогоду, выступили успешно. Первые места среди юных легкоатлетов из 5-7 и 8-9 классов заняли учащиеся школы № 192. Среди 10-11 классов — впереди школа № 2.

Свободненская спортсменка Ольга Батырева установила новый рекорд в толкании ядра – ее результат 14 метров 52 сантиметра.

Первые места заняли свободненцы: Михаил Осипов и Артем Реснянский (бег на 400 метров), Алескандр Дарымов (толкание ядра), Полина Антипина (бег на 800 метров), Наталья Сизикова (прыжки в высоту), Данил Грушко (прыжки в длину), Екатерина Нестерова и Алексей Гулевич (метание диска), Ангелина Комарова (метание копья).

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#Свободный #спорт


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