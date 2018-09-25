В Благовещенске грузовик сбил мужчину (видео)

ИА «Сканер» поделилось в своем Инстаграме видео с места происшествия в Благовещенске. Со ссылкой на очевидцев агентство сообщило, что на улице Калинина был сбит человек.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» рассказали, что ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 24 сентября в 19:35, в районе дома № 149 по улице Калинина. Грузовик Isuzu Elf совершил наезд на мужчину 1970 года рождения, когда тот переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28