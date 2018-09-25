Солнце и северо-западный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 25 сентября
25 сентября в Амурской области осадков не ожидается. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 16...21, на севере местами будет 10...15 градусов.
В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.
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