Близнецы изменят жизнь, Львы наведут порядок в голове: прогноз на 25 сентября

Восход Солнца: 06:20

Заход Солнца: 18:22

Солнце в Весах.

Овен. Представители этого знака Зодиака могут отчаянно влюбиться в человека, которому давно симпатизировали. Только не стройте иллюзий и не ждите от него тех же чувств.

Телец. Сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.

Близнецы. Близнецам захочется резко изменить все, что его окружает. Только учтите, что потом уже не будет возврата к прошлому.

Рак. Сейчас удачное время для различных переговоров. Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, на решение которых уйдет много времени и сил.

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Лев. Если вы наведете полный порядок в делах и на рабочем столе, то все у вас сложится превосходно. Меньше прогнозируйте будущее, а живите настоящим.

Дева. Двойственный день. Звезды будут переменчивы к вам. Многие из представителей этого знака могут испытывать как взлеты, так и паления.

Весы. Если будете оглядываться по сторонам в поисках одобрения и поддержки, то потеряете время.

Скорпион. Звезды советуют налаживать дружеские и коммерческие связи. Если среди друзей есть тот, кто хорошо разбирается в бизнесе и рекламных продажах, то обратитесь к нему за советом.

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Стрелец. Данный день вряд ли окажется значимым. Но от вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими.

Козерог. Вам откроется важная и абсолютно новая информация. Скорей всего, она пригодится в будущем, когда вы решите поменять профессию.

Водолей. Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым.

Рыбы. Вероятен пик юридических ошибок и всевозможных недоразумений для деловых людей: захлопнутся финансовые капканы, расставленные судьбой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев