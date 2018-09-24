Амурские охотоведы переживают за будущее аиста Сани

Больше месяца в Дирекции ООПТ выхаживают раненого аиста. Краснокнижную птицу со сломанным крылом подобрали в Октябрьском районе грибники и передали специалистам. Сотрудники опасаются, что аист не успеет улететь с сородичами и останется зимовать в Приамурье.

Первое время состояние аиста, которого назвали Саней, вызывало опасения. Ослабленная птица отказывалась от еды и не хотела вставать, а рентген, сделанный в ветклинике, показал сложный перелом крыла. При этом из-за слабости и истощения пернатого пациента делать операцию и давать наркоз сразу было нельзя. Сначала Саню пришлось выхаживать и выкармливать.

Сейчас птица чувствует себя хорошо. К людям Саня привык, прооперированное крыло его не беспокоит, живет он в специализированном вольере и питается рыбой, которую специально для него приходится ловить — аист оказался гурманом.

«Магазинную мойву Саня кушать отказывается, предпочитает исключительно озерную рыбу. В день съедает около 500 граммов», — рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

Будущее Сани пока под вопросом — сделанный на днях повторный рентген показал, что крыло пока не срослось, и выпускать аиста в дикую природу нельзя. В следующий раз аиста повезут к ветеринару через две недели. Но не исключено, что краснокнижной птице придется зимовать в Амурской области. Саня может не успеть улететь вместе с сородичами.