На космодром Восточный продолжает поступать технологическое оборудование для «Ангары»

В соответствии с графиком, утверждённым руководителем ГК «Роскосмос», на космодром Восточный продолжаются поставки технологического оборудования стартового комплекса КРК «Ангара». 22 сентября на станцию Ледяная прибыла очередная партия.

Все оборудование транспортируется на специальную площадку. Для этого специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» на космодроме оборудовали места для приема, выгрузки и хранения оборудования, с обеспечением определенного температурно-влажностного режима в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя. Также подготовлены подъездные железнодорожные пути и необходимая техника. График поставки технологического оборудования для комплекса КРК «Ангара» очень плотный, и он выдерживается, сообщили в пресс-службе ФГУП «ЦЭНКИ».

Общая площадь стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год. В его состав войдут: пусковой стол, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы и системы.