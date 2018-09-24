Благовещенка из ревности ударила возлюбленного ножом

Благовещенские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 40-летней жительницы областного центра в покушении на убийство. Женщина из ревности ударила ножом своего возлюбленного. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.

По версии следствия, 15 июля 2018 года обвиняемая вместе со своим знакомым находилась в гостях в одном из домов, расположенных по улице Северная областного центра. Там они все вместе распивали спиртные напитки. Около полуночи женщина, приревновав 33-летнего мужчину к хозяйке дома, взяла нож и ударила его. Она нанесла удар в левую руку и левую часть грудной клетки.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала свою вину. На период расследования в отношении подследственной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.