Стал известен график работы Ледовой арены в Благовещенске

Кроме массовых катаний, там есть и семейные. Это означает, что каждого третьего члена семьи пускают на лед бесплатно. Стоимость детского билета составляет 150 рублей, взрослым билет обойдется в 200 рублей.

По понедельникам выделили время для желающих поиграть в хоккей. Но количество игроков ограничено до 22 человек. Инвентарь также нужен собственный. Кроме того, каждую пятницу для подростков на льду будут проводить дискотеку.