Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:42 0

Стал известен график работы Ледовой арены в Благовещенске

Стал известен график работы Ледовой арены в Благовещенске

На недавно открывшейся Ледовой арене в ТРЦ «Острова» уже начались массовые катания. Арена будет открыта для всех желающих каждый день, включая выходные, но только по вечерам. И пока посетить ее можно только со своими коньками. Прокат откроют в октябре.

Кроме массовых катаний, там есть и семейные. Это означает, что каждого третьего члена семьи пускают на лед бесплатно. Стоимость детского билета составляет 150 рублей, взрослым билет обойдется в 200 рублей.

По понедельникам выделили время для желающих поиграть в хоккей. Но количество игроков ограничено до 22 человек. Инвентарь также нужен собственный. Кроме того, каждую пятницу для подростков на льду будут проводить дискотеку.

Просмотров всего: 100

#спорт


Спорт

Благовещенская спортшкола № 1 развивает сотрудничество с российскими и зарубежными вузами
Общество

Логотип для ФОКа Белогорска выбирают в соцсетях

сегодня, 17:21
Спорт

Амурчане завоевали медали Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам

Спорт

Матч с участием звезд «Амурской осени» завершился с крупным счетом (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь