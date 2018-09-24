Стал известен график работы Ледовой арены в Благовещенске
На недавно открывшейся Ледовой арене в ТРЦ «Острова» уже начались массовые катания. Арена будет открыта для всех желающих каждый день, включая выходные, но только по вечерам. И пока посетить ее можно только со своими коньками. Прокат откроют в октябре.
Кроме массовых катаний, там есть и семейные. Это означает, что каждого третьего члена семьи пускают на лед бесплатно. Стоимость детского билета составляет 150 рублей, взрослым билет обойдется в 200 рублей.
По понедельникам выделили время для желающих поиграть в хоккей. Но количество игроков ограничено до 22 человек. Инвентарь также нужен собственный. Кроме того, каждую пятницу для подростков на льду будут проводить дискотеку.
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