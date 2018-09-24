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24сентября
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Часть амурских ветеранов освободили от уплаты транспортного налога

Часть амурских ветеранов освободили от уплаты транспортного налога
Фото: www.1rre.ru

24 сентября в Благовещенске состоялось очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. Одним из рассмотренных вопросов стал законопроект по частичному освобождению амурских ветеранов от уплаты транспортного налога.

Проект закона предполагал освобождение от необходимости уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий за одно зарегистрированное транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил. Он был принят депутатами в двух чтениях.

Для получения льготы средний доход одиноко проживающего ветерана или среднедушевой доход его семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную губернатором области, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

Представители фракции ЛДПР предложили ко второму чтению внести поправку, согласно которой от уплаты транспортного налога будут освобождены все ветераны боевых действий, вне зависимости от уровня доходов. Однако в ходе голосования предложение не нашло поддержки у большинства депутатов.

Сегодня в регионе проживают больше 4 300 ветеранов боевых действий. Сколько из них получают меньше двух прожиточных минимумов, при этом владеют автомобилями, областному правительству пока неизвестно. Некоторые парламентарии полагают, что новой льготой смогут воспользоваться лишь единицы. По этому поводу предлагали высказаться председателю амурского отделения «Боевого братства» Валерию Вощевозу. Это предложение вынесли на голосование, и большинство депутатов высказалось против.

Позже сам Вощевоз в ходе беседы с журналистами сказал, что новой льготы заслуживают все ветераны. «Они заслужили. Кто-то старается кормить свою семью, идет работает. Мы отбиваем, бьем по рукам тех, кто социально активен», – полагает Вощевоз.

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#заксобрание #транспорт


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