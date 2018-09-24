В Амурскую область приехали исследователи религии из разных стран

В Приамурье впервые проходит российский конгресс исследователей религии. В регион приехали историки, философы, филологи, политологи из России, Китая, Англии, Словакии, Киргизии и Казахстана – всего около ста человек. Этот конгресс 4-й по счету. Первые два прошли в Санкт-Петербурге, третий – во Владимире.

Приамурье для такого мероприятия выбрали не случайно, роль сыграло расположение на границе России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После Благовещенска ученые отправятся в Китай. Они будут читать доклады о развитии и актуальных проблемах религии.

«Как религия связана с проблемами безопасности, например, России или сопредельных с Россией государств? Мы понимаем, что это огромная проблема, мы видим, что происходит в мире, мы видим, что религиозный фактор создает проблемы, связанные с безопасностью людей, государств, политических систем», – сказал доктор философских наук, профессор, завкафедрой религиоведения АмГУ Андрей Забияко.