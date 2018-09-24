Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 0

Подросток 49 дней находился один в открытом море

Подросток 49 дней находился один в открытом море
Фото: Deita.ru

Индонезиец 49 дней дрейфовал в плавучей хижине, которую унесло штормом в открытое море. Запасов провизии Адилану хватило всего на несколько дней.

Алди Новел Адилан (Aldi Novel Adilang) с острова Сулавеси работал в плавучей рыбацкой хижине, расположенной на расстоянии 125 километров от берега. 19-летний молодой человек должен был следить за тем, чтобы в ней постоянно горел свет, привлекающий рыб. По словам отца Адилана, юноша работал там с 16 лет. Каждую неделю к нему приезжал кто-то из рыбацкой компании, забирал улов и оставлял Адилану еду, воду и уголь.

В середине июля разыгрался сильный шторм, и хижину унесло в океан. Еда закончилась через три дня. Потом парень стал ловить рыбу, жечь куски хижины, чтобы согреться и приготовить еду, а морскую воду фильтровал через одежду, чтобы она стала чуть менее соленой.

Индонезийское консульство в Осаке заявило, что мимо юноши проплыли десять кораблей до того, как судно под флагом Панамы подобрало его в водах Гуама 31 августа. Адилан сначала махал одеждой, пытаясь привлечь внимание капитана, а затем послал радиосигнал.

Юноша признался, что был уверен, что умрет в хижине. Периодически его посещали мысли о самоубийстве, но он вспоминал совет родителей молиться в минуты опасности. В этом ему помогала Библия, которая всегда была с ним.

Судно передало мальчика береговой охране, так как само оно направлялось в Японию.

8 сентября юноша прилетел домой, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 243

#дети #происшествия


Общество

В Ивановке считают, что подросток, пытавшийся свести счеты с жизнью, хотел привлечь внимание отца
Происшествия

Молодой благовещенец, завладевший автомобилем таксиста, обжаловал приговор

Происшествия

В Благовещенске ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП
Общество

В Благовещенске для детей выступят персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь