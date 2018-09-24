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24сентября
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сегодня, 17:33 0

Благовещенская спортшкола № 1 развивает сотрудничество с российскими и зарубежными вузами

Благовещенская спортшкола № 1 развивает сотрудничество с российскими и зарубежными вузами
Фото: www.spravka333333.ru

Директор ДЮСШ № 1 Благовещенска (бассейн «Надежда») примет участие в праздновании 60-летнего юбилея Хэйхэского университета. «Надежда» и университет начали сотрудничать с 2017 года.

В следующем месяце стороны планируют подписать документ о сотрудничестве. «В прошлом году наш тренер Роман Осипенко в течение месяца работал в Хэйхэском университете. Потом к нам приезжали китайские студенты, 25 человек. У них плавание не очень развито, поэтому многому приходится учить с нуля», – отмечает директор ДЮСШ № 1 Нелли Болдырева.

Нелли Леонидовна рассказала, что мосты дружбы между учебными заведениями в ДЮСШ № 1 навели самостоятельно. «Мы нашли контакты университета в Хэйхэ, выехали туда, познакомились с руководством, пообщались с помощью переводчика», – рассказала Нелли Болдырева.

В настоящее время ДЮСШ № 1 ведет переговоры с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Планируется, что в Благовещенск будут приезжать преподаватели из университета Лесгафта и заниматься с талантливыми ребятами.

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#Китай #образование #спорт


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