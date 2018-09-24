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Из-за ошибки работников пиццерии вегетарианка наелась свинины

Из-за ошибки работников пиццерии вегетарианка наелась свинины
Фото: glavny.tv

Вегетарианка из британского города Ньюпорт никогда в жизни не пробовала мяса. Из-за ошибки в пиццерии девушке привезли пиццу со свининой.

22-летняя Шэннон Рич (Shannon Rich) через интернет заказала вегетарианскую пиццу. Доставка заняла много времени, поэтому девушка проголодалась. Получив заказ, она быстро съела два куска и лишь после этого заметила мясо.

«Оно было спрятано, а я даже не знала, какой у него вкус», – объясняет Рич. Она утверждает, что ей стало дурно, она побежала в туалет и попыталась вызвать рвоту. Затем девушка позвонила в пиццерию и пожаловалась. Там ответили, что привезли именно то, что было заказано. Позже выяснилось, что курьер перепутал заказ.

Позднее компания предложила ей бесплатную пиццу и обещала провести расследование, однако Рич заявила, что больше не притронется к заказной еде. «После того случая я ни разу не ела пиццу и, возможно, никогда не буду есть», – говорит она.

В 2017 году сообщалось, что в США мусульманин нашел свинину в халяльной (дозволенной мусульманам пищи) пицце из крупной сети ресторанов. Он подал в суд и потребовал 100 миллионов долларов в качестве компенсации, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь


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