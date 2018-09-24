В Ивановке считают, что подросток, пытавшийся свести счеты с жизнью, хотел привлечь внимание отца

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Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, 11-классника воспитывает отец. Мама уехала в Краснодарский край и, по некоторым сведениям, более двух лет не выходит с сыном на связь.

В школе мальчика характеризуют как очень активного, увлеченного спортом ребенка, хоть и не без определенных проблем с учебой. Отец тоже считается вполне благополучным – он местный предприниматель.

По словам тех, кто был возле вышки, на которую забрался юноша, свой поступок он объяснил тем, что на него «все навалилось». Однако точную причину не назвал. Есть мнение, что прыгать он не собирался, а таким отчаянным поступком хотел привлечь внимание отца. Уговаривать его спуститься собралось много людей, но отец так и не приехал, хотя его поставили в известность о случившемся.

О том, что мальчик ведет себя странно, – мечется, то залезает на вышку, то слезает с нее, – сообщила в полицию местная жительница, которая живет неподалеку. В короткий срок к месту съехались различные службы, в том числе психолог из местного Центра помощи семье и детям.

Через несколько часов специалистам удалось уговорить юношу спуститься, но дома он в этот день так и не появился, даже ночевал в другом месте. Вечером того же дня его видели в компании сверстников. На следующий день, 23 сентября, около 7 часов утра его отец обратился в полицию.

Нашли мальчика после долгих поисков у той же самой вышки. Его отправили на обследование в Усть-Ивановскую больницу. С отцом собираются провести работу районные власти.