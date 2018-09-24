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24сентября
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сегодня, 17:01 3

Назначен министр природных ресурсов Приамурья

Назначен министр природных ресурсов Приамурья
Фото: instagram.com/amurobl_official

В Амурской области назначен министр природных ресурсов региона. Им стал Сергей Маху, сообщает в своем Инстаграме областное правительство.

По сведениям из открытых источников, ранее Сергей Васильевич являлся директором по развитию компании «Недра-Эксперт», а также начальником отдела лицензирования Федерального агентства по недропользованию.

По сведениям на сайте амурских властей, ранее обязанности министра природных ресурсов Амурской области исполнял Василий Офицеров. Как сообщало Амур.инфо, Офицеров стал и.о. в конце 2017 года, когда должность покинул Юрий Привалов по состоянию здоровья.

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#областная власть


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Комментарии
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  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Во как.

  • простолюдин

    простолюдин
    12 минут назад

    Сразу видно по лицу - должность его устраивает.....

  • Baska

    Baska
    5 секунд назад

    А баба Валя на пенсию не собирается?

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