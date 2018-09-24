В Амурской области назначен новый министр имущественных отношений

В амурском правительстве вновь произошли кадровые перестановки. Назначен новый министр имущественных отношений вместо покинувшего ведомство Сергея Ховрата. По информации из инстаграм-аккаунта правительства области, его кресло занял Сергей Олиферов, который ранее занимал должность заместителя министра имущественных отношений региона.

Как сообщалось ранее, предыдущий министр Сергей Ховрат в конце мая этого года перешел в Минвостокразвития вслед за экс-губернатором региона. Он занял должность директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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Екатерина PL