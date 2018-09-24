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24сентября
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сегодня, 17:07 5

В Амурской области назначен новый министр имущественных отношений

В Амурской области назначен новый министр имущественных отношений

В амурском правительстве вновь произошли кадровые перестановки. Назначен новый министр имущественных отношений вместо покинувшего ведомство Сергея Ховрата. По информации из инстаграм-аккаунта правительства области, его кресло занял Сергей Олиферов, который ранее занимал должность заместителя министра имущественных отношений региона.

Как сообщалось ранее, предыдущий министр Сергей Ховрат в конце мая этого года перешел в Минвостокразвития вслед за экс-губернатором региона. Он занял должность директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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#областная власть


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Интересные должности.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    Ну и славно.

  • dance

    dance
    33 минуты назад

    В некоторых кадровых вопросах Вксилий Александрович, похоже, дал маху...

  • Машуня

    Машуня
    17 минут назад

    А чем занимается это Агенство?что уже сделало для ДВ..вот куда уходят деньги ..надо сделать Агентство по мониторингу смертности населения ДВ..очень актуально(((

  • простолюдин

    простолюдин
    14 минут назад

    Похоже на то, что против его желания женили.....

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