В Приамурье начинается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями

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По данным федерального государственного санэпиднадзора в Амурской области наблюдается стабильная эпидемиологическая остановка. Уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями не превышают среднемноголетних. При этом на 38 календарной неделе начинается традиционный сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детей.

В области активно продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. По состоянию на 24 сентября привито более 311 тысяч человек, что составляет 80 % от плана и около 40 % от совокупного населения. Наиболее высокие темпы выполнения планов отмечаются на территориях городов Благовещенск, Зея, Свободный, Белогорск, а также Ивановского, Сковородинского, Тамбовского, Тындинского районов.

«Продолжается снижение интенсивности распространения заболеваемости энтеровирусной инфекцией, однако по-прежнему болеют преимущественно дети, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан продолжить соблюдение основных мер профилактики данного инфекционного заболевания и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания. В образовательных учреждениях необходимо продолжать проведение утренних фильтров при приёме детей, обеззараживание воздушной среды помещений с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа и дезинфекцию помещений с использованием дезинфицирующих препаратов», – сообщают специалисты.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 40 %, однако, по словам специалистов, необходимо продолжить соблюдение основных мер профилактики острых кишечных инфекций, для которых характерна активизация в осенне-зимний период года.

Активность клещей по-прежнему низкая, за прошедшую неделю зарегистрировано два случая присоса клещей. Охват экстренной серопрофилактикой от подлежащих составил 100 %.