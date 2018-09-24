Молодой благовещенец, завладевший автомобилем таксиста, обжаловал приговор

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19-летний житель Благовещенска обжаловал приговор, который ему ранее был вынесен Благовещенским городским судом. Парень был признан виновным в том, что он завладел автомобилем таксиста, угрожая пустить в ход нож.

Установлено, что молодой человек ночью 23 февраля 2018 года угрожал применить нож к водителю такси, поскольку у парня не было денег для оплаты проезда. Благовещенец завладел машиной таксиста Toyota Corona, на которой поехал по автодороге Благовещенск – Бибиково, где на 28 километре был задержан сотрудниками пограничного контроля.

В июле парню вынесли приговор – 4 года колонии строгого режима, который, как выяснилось, его не устроил. Молодой человек обратился в Амурский областной суд с просьбой смягчить наказание, но приговор был оставлен без изменения. Сейчас он уже вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.