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24сентября
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сегодня, 15:54 0

Молодой благовещенец, завладевший автомобилем таксиста, обжаловал приговор

Молодой благовещенец, завладевший автомобилем таксиста, обжаловал приговор
Фото: hitech.vesti.ru

19-летний житель Благовещенска обжаловал приговор, который ему ранее был вынесен Благовещенским городским судом. Парень был признан виновным в том, что он завладел автомобилем таксиста, угрожая пустить в ход нож.

Установлено, что молодой человек ночью 23 февраля 2018 года угрожал применить нож к водителю такси, поскольку у парня не было денег для оплаты проезда. Благовещенец завладел машиной таксиста Toyota Corona, на которой поехал по автодороге Благовещенск – Бибиково, где на 28 километре был задержан сотрудниками пограничного контроля.

В июле парню вынесли приговор – 4 года колонии строгого режима, который, как выяснилось, его не устроил. Молодой человек обратился в Амурский областной суд с просьбой смягчить наказание, но приговор был оставлен без изменения. Сейчас он уже вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт


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