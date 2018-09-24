«Кавалерка» для русского: благовещенец уехал жить в Польшу

Бывший благовещенец Максим Малахов уехал в Польшу. Сейчас 39-летний мужчина живет и учится в Варшаве. О том, как живут в европейской стране, что привлекает внимание гостей Польши в первую очередь и как там относятся к русским, Максим рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

– Как созрело решение уехать из Амурской области?

– Сложный вопрос! Кто бы какие аргументы для себя и для окружающих ни выдумывал, я думаю, что настоящая причина у всех одна – страсть к перемене мест. Кто-то разъезжает каждый месяц и сменил уже много городов или стран, а кто-то сидит-сидит на одном месте, а потом бац! и внезапно куда-то переехал. Вот люди вокруг и удивляются! А удивляться ведь нечему, правда. Современный мир очень открыт, правда, у жителей Дальнего Востока с этим сложней – по техническим причинам.

Мне не очень хочется говорить о политике, о каких-то причинах, которые принято считать объективными, потому что рая на Земле действительно нет, не хочу казаться наивным. Может, главную роль в моем решении кризис среднего возраста сыграл – не знаю! Пусть психологи разбираются.

– Как давно ты покинул Благовещенск?

– В начале июля.

– Почему выбор пал именно на Польшу?

– А действительно, почему Польша? Я на самом деле давно посматривал, что пишут в сетях россияне, путешествующие по миру. Одно время интересовался привычными нам странами вроде Таиланда. В Китай едва не поехал поработать! Я китайскую кухню не люблю, поэтому не поехал.

Вообще, я всегда мечтал о Европе – это, должно быть, с детства: Жюль Верн, Конан Дойл, Джером Джером, «Лондон, гудбай!» и все такое, знаешь. Но вот беда: в тех странах, где жить хорошо, нас мало кто ждет и устроиться сложно. К тому же я знаю немного только английский, но, конечно, об эмиграции в Англию даже и не думал: во-первых, мне казалось, что там очень сложно найти место под солнцем, а во-вторых, там и солнца-то нет, а в холоде я уже жил, спасибо. По этой же причине даже не думал о традиционном для нас Петербурге – одна знакомая мне сказала: «Максим, с питерской погодой ты через месяц с ума сойдешь и начнешь за людьми с топором гоняться». Я и согласился. Так оно, скорее всего, и было бы.

А Польша мне попалась на глаза случайно. Я встретил в Сети отзывы живущих здесь русских и поразился тому, что об этой стране, о которой в России редко кто вспоминает, говорят столько хорошего. Через какое-то время я решил, что Польша – просто идеальный вариант: похожий язык, тот же славянский менталитет, несложные условия для иммигрантов. Так и выбрал.

– Сколько стоил переезд?

– О, тут правильнее спрашивать – сколько стоил переезд до Москвы. Потому что если только о дороге говорить, то билет из Москвы в Варшаву мне обошёлся в 12 000 рублей – просто смешные деньги в сравнении с перелетом из Благовещенска в столицу. Ну, это все знают сами.

Значительная статья расходов у меня связана с тем, что я получал студенческую визу на один год. Я поступил в институт в Варшаве, полгода обучения стоит около 2 000 злотых – выходит, 40 000 рублей. Факультет довольно престижный – информатика. Вуз частный, один из самых недорогих.

Конечно, при себе имел небольшой запас. В идеале для переезда хорошо бы иметь достаточно денег на первые полгода жизни, но у меня, конечно, столько не было – откуда их взять?

– Ты ехал на пустое место или уже было, куда ехать, где жить?

– Ехал совершенно на пустое место, никого в Польше не знал, и совершенно напрасно. Был бы поумнее, уже бы все перед поездкой разузнал. Не то чтобы я уж совсем был таким безбашенным авантюристом или мне не хватало ума заранее продумать… Скорее, из-за того, что раньше я не путешествовал, я себе просто многое не представлял. Здесь нужен именно опыт путешествий, а у меня его не было, я вообще домосед.

– Какие впечатления были по приезде?

– Польшу я видел только по телевизору – в фильме про четырех танкистов и собаку. Может, иногда новости какие-то про Польшу проскальзывали, но в целом ничего о Польше не знал. Слышал про русофобию, про пиво, колбасу краковскую – вот и все мое представление о стране, пожалуй.

Впечатления хорошие. Я немного боялся столицы, ожидал здесь встретить толпы людей, потоки автомобилей, огромные расстояния, алчных таксистов, желающих содрать три шкуры с доверчивого туриста. А ничего такого вовсе не встретил: такси из аэропорта до гостиницы по счетчику доехали, кстати, минут за пять, не больше. Улицы небольшие, машин немного, расстояния больше благовещенских, но вполне сопоставимы с Иркутском, например.

Когда выбирал город, руководствовался тем, что в столице будет больше возможностей для работы. На самом деле, между польскими городами такого разрыва, как у нас в России, нет, и город для жизни можно было бы выбрать по другим критериям – рядом с морем, к примеру. Здесь переехать несложно, поэтому пока пусть будет Варшава, а там поглядим.

– У нас сейчас все говорят о комфортной городской среде. Какая она там, в Европе?

– В Варшаве очень удобная инфраструктура, просто невероятно удобная! В Благовещенске я чаще всего ездил на такси, потому что, во-первых, мне мало приходилось передвигаться, а во-вторых, маршрутка-то ненамного дешевле. От общественного транспорта в наших городах отказываются, а в Варшаве все наоборот – например, вчера был День без автомобиля. По нескольким линиям проезд в общественном транспорте был бесплатным.

Везде велодорожки, развит велопрокат. Причем первые 20 минут пользоваться велосипедом можно совершенно бесплатно.

В Варшаве современные, удобные автобусы, трамваи. С кондиционерами, чистые. Ходят пусть и не как часы, но примерно по расписанию. Есть метро, но пока работает только одна ветка. В том районе, где я живу, метро только строится.

Еще хочется о городской среде сказать: здесь много парков, много зелени, мало проводов – их прячут под землей. На фасадах домов нет коробок кондиционеров – это просто очень красиво! Но Варшава очень разная: если в центральном районе уже красиво и современно, то буквально за мостом через Вислу уже другой, менее ухоженный район. Но город меняется, строится.

А если говорить о Польше, то это, конечно, очень красивая страна. Поляки шутят, что у них горы на юге, а море на севере – ну что поделаешь? Нам-то не привыкать.

– Климат тебе подходит?

– Пока я особой разницы в климате не заметил – то же, что и в Благовещенске, но посуше. Те, кто живут здесь давно, говорят, что здесь очень мягкие зимы, буквально несколько градусов ниже нуля. Это не может не радовать, конечно.

– Где ты разместился, какие цены?

– Ой, вот это сложно! Жилье в Варшаве дорогое, да и выбор невелик: студентов много, квартиры разлетаются как горячие пирожки. Однокомнатная квартира – «кавалерка» по-польски, то есть «холостячка», – стоит 1,5 тысячи злотых, или около 30 000 рублей в месяц. Чаще всего такие квартиры очень маленькие, могут и по 12 квадратов быть.

Пока я снимаю комнату в двухкомнатной квартире от института. Аренда обходится в 800 злотых – 15 000 рублей. Это довольно дорого для комнаты, да и не хочется делить жилплощадь с кем-то, поэтому буду переезжать.

На все остальное цены в Варшаве такие же, как в городе средней величины в России. Вполне соотносимы с Благовещенском: что-то чуть дороже, что-то даже дешевле. Билет на самолет до Ибицы стоит на наши деньги от 4 000 до 7 000 рублей, например. Обучение в Варшаве стоит часто ненамного дороже, а то и дешевле, чем в Благовещенске. Зато здесь работает множество программ обмена вроде Erazmus, а после окончания студенты получают диплом, признаваемый в Евросоюзе.

– Что нужно, чтобы начать работать в Польше?

– Чтобы начать работать, нужно в первую очередь иметь право на работу в Польше. У меня такое право по студенческой визе есть, поэтому могу хоть сейчас. Остальное от специальности зависит.

– Какие профессии востребованы в Польше?

– Разные! Много рабочих специальностей – даже 2 миллиона живущих в Польше украинцев не могут потребности польской экономики закрыть целиком. Есть работа в IT, продажах, торговле. Вообще, в свое время люди с русским языком были здесь нарасхват. Но из-за холодных отношений между Россией и Польшей русскоязычных здесь практически не осталось, а торговля все равно развивалась. Сейчас здесь много украинцев, и с работой для русскоязычного стало сложней, но подыскать можно – только времени больше займет. Я встречал достаточно выходцев из бывшего СССР, работающих здесь вообще без знания польского.

– Как там относятся к русским?

– Сложно ответить… Я живу в Польше совсем недавно и во многом еще попросту не сталкивался с трудностями. Теоретически, к России и уж тем более к СССР отношение здесь как минимум сдержанное, а то и откровенно плохое. Но на бытовом уровне с этим столкнуться сложно. При желании, конечно, можно найти проблемы, но, думаю, в России шансов натолкнуться на агрессию никак не меньше. Достаточно зайти в интернет, чтобы тебя обозвали «либерастом» или наоборот – «ватником», а здесь мне для этого еще постараться надо.

Думаю, поляки сами не знают, как они относятся к русским, потому что русских в Польше очень мало. Здесь много украинцев, для поляков это гораздо актуальнее. Со мной квартиру снимали трое парней – один из Львова, двое – с востока Украины. Львовянин совсем не говорит по-русски, а остальные только по-русски и говорят.

А в целом русский в Польше вызывает удивление. Удивляются все: индусы-таксисты в Uber, удивляются украинцы, ну и сами поляки, разумеется.

– Чем намерен заниматься дальше?

– С октября начинается учебный год. Постараюсь совместить учебу с работой. Кстати, работу ищу: где попало работать не хочется, а для того, чтобы найти что-то по душе, нужно время. К тому же нужно вживаться в социум, нужно подтягивать польский. А это, как выяснилось, совсем не так просто!

Польский язык – это такая скользкая тема: мотивация учить его быстро пропадает, как только привыкаешь читать на латинице. Ты почти все понимаешь, но сказать-то ничего не можешь. Как ни странно, полякам понять русский намного сложней, чем русскому польский. Русский накопил много слов старых, общеславянских, и приобрел свои, которых в польском уже нет. Грамматика польского тоже, конечно, не фунт изюма. Но для тех, кто знает русский, не такая уж и проблема. Сможешь понять, что значит «моундрый поляк по шкоде»?

– Э-э, пожалуй, нет...

– «Поляк умный, когда накосячит». Кстати, сейчас русский язык в Польше очень популярен: поляки учат детей русскому. Это очень радостно на самом деле, потому что политика политикой, а мы два очень близких народа, да и вообще, лучше заниматься любовью, а не войной.

– Польки симпатичные?

– Как сказать... обычные. А вот парни следят за собой, много подкачанных.

– Создать семью не планируешь?

– О семье и квартире я пока не думал. Жизнь изменилась, люди много путешествуют: сегодня здесь, а завтра там – это не навсегда, наверное. Я даже не исключаю, что решу однажды вернуться в Благовещенск. Но пока я на одном месте насиделся настолько, что сейчас больше всего хочется путешествовать и смотреть мир!

– Спасибо за интервью. Удачи во всех делах!

– Спасибо. Кому интересно, читайте меня в Инстаграме: mmalakhov_ma.